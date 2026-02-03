В какие дни нельзя сеять томаты - два самых опасных дня для посева и причины

Человек держит рассаду помидоров. Фото: Pinterest

В феврале и марте начинается активный посев томатов, но не все дни подходят для высевания. Есть две даты, когда рассаду трогать категорически нельзя, иначе урожай будет слабым и кислым.

Новини.LIVE объясняет, в какие дни нельзя сеять рассаду томатов и почему это важно учитывать.

Реклама

Читайте также:

Какие дни не подходят для посева томатов

Несмотря на то что сезон рассады стартует в середине февраля, опытные садоводы избегают двух конкретных дат — 3 и 20 марта. Они считаются неудачными из-за природных циклов, влияющих на энергию роста растений. Высеянные в эти дни томаты часто всходят слабо и дают мелкий, водянистый урожай.

3 марта — Полнолуние

В период Полнолуния энергия растения направлена в верхушку, а семена находятся в состоянии "сна". Посев в этот день заставляет томаты тратить силы только на прорастание. По народным наблюдениям, такие растения образуют много зеленой массы, но почти не закладывают завязи.

20 марта — весеннее равноденствие

Это день перехода природных энергий, когда землю не рекомендуют беспокоить. Биоритмы нестабильны, поэтому посеянные томаты могут расти болезненными и формировать кислые плоды. Дачники говорят: урожай, заложенный на равноденствие, редко бывает качественным.

Какую дату выбрать вместо

Лучше всего подождать 1-2 дня и высеять семена в благоприятный промежуток, когда нет резких астрономических изменений. Правильно подобранное время посева обеспечит крепкую рассаду, сильные завязи и сладкий урожай без риска напрасно потратить сезон.

Мы уже писали о том, как сделать эффективное удобрение из картофельных очисток и как его использовать без вреда для растений.

Ранее объясняли то, как можно применить старые наволочки дома и в каких ситуациях они самые полезные.

Подробнее рассказывали о том, как правильно реагировать на утечку газа и когда нужно срочно вызывать специалистов.