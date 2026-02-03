Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Не сейте томаты в эти дни — урожай будет кислым и скудным

Не сейте томаты в эти дни — урожай будет кислым и скудным

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 16:54
В какие дни нельзя сеять томаты - два самых опасных дня для посева и причины
Человек держит рассаду помидоров. Фото: Pinterest

В феврале и марте начинается активный посев томатов, но не все дни подходят для высевания. Есть две даты, когда рассаду трогать категорически нельзя, иначе урожай будет слабым и кислым.

Новини.LIVE объясняет, в какие дни нельзя сеять рассаду томатов и почему это важно учитывать.

Реклама
Читайте также:

Какие дни не подходят для посева томатов

Несмотря на то что сезон рассады стартует в середине февраля, опытные садоводы избегают двух конкретных дат — 3 и 20 марта. Они считаются неудачными из-за природных циклов, влияющих на энергию роста растений. Высеянные в эти дни томаты часто всходят слабо и дают мелкий, водянистый урожай.

3 марта — Полнолуние

В период Полнолуния энергия растения направлена в верхушку, а семена находятся в состоянии "сна". Посев в этот день заставляет томаты тратить силы только на прорастание. По народным наблюдениям, такие растения образуют много зеленой массы, но почти не закладывают завязи.

20 марта — весеннее равноденствие

Это день перехода природных энергий, когда землю не рекомендуют беспокоить. Биоритмы нестабильны, поэтому посеянные томаты могут расти болезненными и формировать кислые плоды. Дачники говорят: урожай, заложенный на равноденствие, редко бывает качественным.

Какую дату выбрать вместо

Лучше всего подождать 1-2 дня и высеять семена в благоприятный промежуток, когда нет резких астрономических изменений. Правильно подобранное время посева обеспечит крепкую рассаду, сильные завязи и сладкий урожай без риска напрасно потратить сезон.

Мы уже писали о том, как сделать эффективное удобрение из картофельных очисток и как его использовать без вреда для растений.

Ранее объясняли то, как можно применить старые наволочки дома и в каких ситуациях они самые полезные.

Подробнее рассказывали о том, как правильно реагировать на утечку газа и когда нужно срочно вызывать специалистов.

урожай советы помидор посев рассада томат
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации