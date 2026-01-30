Что делать при утечке газа из баллона - безопасные действия и главные запреты

Газовый баллон для портативной плиты. Фото: iStockphoto

Утечка газа из баллона — опасная ситуация, которая требует немедленной реакции, ведь даже небольшая концентрация газа может вызвать взрыв или отравление. Важно знать, какие действия безопасны, а что делать категорически запрещено.

Новини.LIVE объясняет, как правильно реагировать на утечку газа и когда нужно срочно вызывать специалистов.

Как понять, что газовый баллон течет

Утечку можно заподозрить по следующим признакам:

резкий запах газа в помещении или возле баллона;

шипение или свист в районе вентиля;

запотевание или обледенение крана;

головная боль или головокружение у людей в помещении.

Что делать немедленно

Все шаги — только безопасные, без вмешательства в конструкцию баллона.

Открыть окна и двери, обеспечив проветривание.

Перекрыть подачу газа, если это можно сделать без риска.

Вывести людей и животных из помещения.

Вынести баллон на открытый воздух, если утечка слабая и это безопасно.

Вызвать аварийную газовую службу (104) — специалисты должны осмотреть баллон.

Категорически запрещено

Включать или выключать свет и электроприборы.

Пользоваться телефоном в месте утечки.

Зажигать спички, свечи или огонь любого типа.

Самостоятельно ремонтировать вентиль или резьбу.

Переносить баллон, если утечка сильная.

Такие действия могут привести к взрыву или воспламенению.

Когда вызывать специалистов обязательно

Запах газа стоит постоянно или усиливается.

Утечка сильная и слышно характерное шипение.

Баллон старый или поврежденный.

Невозможно перекрыть вентиль.

Аварийная служба должна осмотреть баллон и решить, можно ли его использовать дальше.

Как предотвратить утечки в будущем

Проверять срок годности баллона.

Покупать только сертифицированные емкости.

Не держать баллон на солнце или возле источников тепла.

Регулярно осматривать шланг и соединения на наличие повреждений.

Правильная реакция на утечку газа — это сохраненная жизнь и предотвращенная опасность.

