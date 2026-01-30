Что делать при утечке газа из баллона - безопасные действия и главные запреты

Что делать, если течет газовый баллон — советы, спасающие жизнь
Утечка газа из баллона — опасная ситуация, которая требует немедленной реакции, ведь даже небольшая концентрация газа может вызвать взрыв или отравление. Важно знать, какие действия безопасны, а что делать категорически запрещено.
Новини.LIVE объясняет, как правильно реагировать на утечку газа и когда нужно срочно вызывать специалистов.
Как понять, что газовый баллон течет
Утечку можно заподозрить по следующим признакам:
- резкий запах газа в помещении или возле баллона;
- шипение или свист в районе вентиля;
- запотевание или обледенение крана;
- головная боль или головокружение у людей в помещении.
Что делать немедленно
Все шаги — только безопасные, без вмешательства в конструкцию баллона.
- Открыть окна и двери, обеспечив проветривание.
- Перекрыть подачу газа, если это можно сделать без риска.
- Вывести людей и животных из помещения.
- Вынести баллон на открытый воздух, если утечка слабая и это безопасно.
- Вызвать аварийную газовую службу (104) — специалисты должны осмотреть баллон.
Категорически запрещено
- Включать или выключать свет и электроприборы.
- Пользоваться телефоном в месте утечки.
- Зажигать спички, свечи или огонь любого типа.
- Самостоятельно ремонтировать вентиль или резьбу.
- Переносить баллон, если утечка сильная.
Такие действия могут привести к взрыву или воспламенению.
Когда вызывать специалистов обязательно
- Запах газа стоит постоянно или усиливается.
- Утечка сильная и слышно характерное шипение.
- Баллон старый или поврежденный.
- Невозможно перекрыть вентиль.
Аварийная служба должна осмотреть баллон и решить, можно ли его использовать дальше.
Как предотвратить утечки в будущем
- Проверять срок годности баллона.
- Покупать только сертифицированные емкости.
- Не держать баллон на солнце или возле источников тепла.
- Регулярно осматривать шланг и соединения на наличие повреждений.
Правильная реакция на утечку газа — это сохраненная жизнь и предотвращенная опасность.
