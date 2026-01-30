Видео
Главная Дом и огород Что делать, если течет газовый баллон — советы, спасающие жизнь

Что делать, если течет газовый баллон — советы, спасающие жизнь

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 23:49
Что делать при утечке газа из баллона - безопасные действия и главные запреты
Газовый баллон для портативной плиты. Фото: iStockphoto

Утечка газа из баллона — опасная ситуация, которая требует немедленной реакции, ведь даже небольшая концентрация газа может вызвать взрыв или отравление. Важно знать, какие действия безопасны, а что делать категорически запрещено.

Новини.LIVE объясняет, как правильно реагировать на утечку газа и когда нужно срочно вызывать специалистов.

Читайте также:

Как понять, что газовый баллон течет

Утечку можно заподозрить по следующим признакам:

  • резкий запах газа в помещении или возле баллона;
  • шипение или свист в районе вентиля;
  • запотевание или обледенение крана;
  • головная боль или головокружение у людей в помещении.

Что делать немедленно

Все шаги — только безопасные, без вмешательства в конструкцию баллона.

  • Открыть окна и двери, обеспечив проветривание.
  • Перекрыть подачу газа, если это можно сделать без риска.
  • Вывести людей и животных из помещения.
  • Вынести баллон на открытый воздух, если утечка слабая и это безопасно.
  • Вызвать аварийную газовую службу (104) — специалисты должны осмотреть баллон.

Категорически запрещено

  • Включать или выключать свет и электроприборы.
  • Пользоваться телефоном в месте утечки.
  • Зажигать спички, свечи или огонь любого типа.
  • Самостоятельно ремонтировать вентиль или резьбу.
  • Переносить баллон, если утечка сильная.

Такие действия могут привести к взрыву или воспламенению.

Когда вызывать специалистов обязательно

  • Запах газа стоит постоянно или усиливается.
  • Утечка сильная и слышно характерное шипение.
  • Баллон старый или поврежденный.
  • Невозможно перекрыть вентиль.

Аварийная служба должна осмотреть баллон и решить, можно ли его использовать дальше.

Как предотвратить утечки в будущем

  • Проверять срок годности баллона.
  • Покупать только сертифицированные емкости.
  • Не держать баллон на солнце или возле источников тепла.
  • Регулярно осматривать шланг и соединения на наличие повреждений.

Правильная реакция на утечку газа — это сохраненная жизнь и предотвращенная опасность.

Мы объясняли то, какое простое домашнее удобрение подходит сансевиерии и как его правильно использовать.

Также рассказывали о том, когда сеять бархатцы в 2026 году и как вырастить крепкую рассаду с первого раза.

Ранее сообщалось о том, как правильно подготовить черенки роз и укоренить их зимой.

Леонид Волков
Автор:
Леонид Волков
