Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Портативные газовые плиты — как безопасно пользоваться дома

Портативные газовые плиты — как безопасно пользоваться дома

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 10:10
Как безопасно пользоваться портативной газовой плитой - правила и советы
Человек готовит еду на портативной газовой плите. Фото: Freepik

Из-за отключения света украинцы массово покупают портативные газовые плиты, но растет и количество взрывов баллонов. Поэтому важно знать основные правила безопасного пользования такими устройствами.

Новини.LIVE рассказывает, как избежать опасности и правильно работать с портативными плитами.

Реклама
Читайте также:

Почему портативные плиты опасны

Спрос на туристические газовые плиты резко вырос из-за отключения света, и вместе с этим участились случаи взрывов газовых баллонов в разных регионах. Основной риск связан с неправильным использованием, перегревом и нарушением правил хранения, ведь баллон является взрывоопасным элементом. Поэтому важно знать базовые меры безопасности, особенно если плита используется в помещении.

Как хранить плиту и баллоны

Газовые баллоны нельзя держать возле обогревателей, открытого огня, оголенных проводов или под прямым солнцем. Не допускается перемещение из холода в тепло — это может привести к расширению газа. Плиту желательно хранить в сухом месте вдали от детей, а перед использованием — проверять, нет ли повреждений и остатков упаковки.

Правила пользования плитой

Плиту устанавливают на ровную поверхность вдали от легковоспламеняющихся материалов. Пользоваться ею можно только в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Баллоны стоит выбирать с изобутаном — он стабильно работает при низких температурах. В случае неисправности плиту нужно немедленно выключить и не продолжать работу, пока проблема не устранена.

Дополнительные советы

Во время приготовления не стоит использовать слишком большую посуду - это приводит к перегреву. Плиту и поверхность необходимо очищать после каждого использования, чтобы избежать воспламенения остатков пищи или жира. Отработанные баллоны нельзя бросать в огонь — их следует утилизировать по правилам, указанным на этикетке.

Мы уже писали о том, как с помощью одного доступного предмета поддерживать тепло в доме.

Ранее объясняли то, как быстро согреть пол и избавиться от сквозняков за несколько минут.

Подробнее рассказывали о том, как правильно очистить ковер на снегу и почему зимний метод удаляет грязь лучше.

правила газ советы дом эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации