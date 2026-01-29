Как безопасно пользоваться портативной газовой плитой - правила и советы

Человек готовит еду на портативной газовой плите. Фото: Freepik

Из-за отключения света украинцы массово покупают портативные газовые плиты, но растет и количество взрывов баллонов. Поэтому важно знать основные правила безопасного пользования такими устройствами.

Новини.LIVE рассказывает, как избежать опасности и правильно работать с портативными плитами.

Почему портативные плиты опасны

Спрос на туристические газовые плиты резко вырос из-за отключения света, и вместе с этим участились случаи взрывов газовых баллонов в разных регионах. Основной риск связан с неправильным использованием, перегревом и нарушением правил хранения, ведь баллон является взрывоопасным элементом. Поэтому важно знать базовые меры безопасности, особенно если плита используется в помещении.

Как хранить плиту и баллоны

Газовые баллоны нельзя держать возле обогревателей, открытого огня, оголенных проводов или под прямым солнцем. Не допускается перемещение из холода в тепло — это может привести к расширению газа. Плиту желательно хранить в сухом месте вдали от детей, а перед использованием — проверять, нет ли повреждений и остатков упаковки.

Правила пользования плитой

Плиту устанавливают на ровную поверхность вдали от легковоспламеняющихся материалов. Пользоваться ею можно только в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Баллоны стоит выбирать с изобутаном — он стабильно работает при низких температурах. В случае неисправности плиту нужно немедленно выключить и не продолжать работу, пока проблема не устранена.

Дополнительные советы

Во время приготовления не стоит использовать слишком большую посуду - это приводит к перегреву. Плиту и поверхность необходимо очищать после каждого использования, чтобы избежать воспламенения остатков пищи или жира. Отработанные баллоны нельзя бросать в огонь — их следует утилизировать по правилам, указанным на этикетке.

