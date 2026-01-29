Відео
Головна Дім та город Портативні газові плити — як безпечно користуватися вдома

Портативні газові плити — як безпечно користуватися вдома

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 10:10
Як безпечно користуватися портативною газовою плитою - правила та поради
Людина готує їсти на портативній газовій плиті. Фото: Freepik

Через відключення світла українці масово купують портативні газові плити, але зростає й кількість вибухів балонів. Тому важливо знати основні правила безпечного користування такими пристроями.

Новини.LIVE розповідає, як уникнути небезпеки та правильно працювати з портативними плитами.

Чому портативні плити небезпечні

Попит на туристичні газові плити різко зріс через відключення світла, і разом із цим почастішали випадки вибухів газових балонів у різних регіонах. Основний ризик пов’язаний із неправильним використанням, перегрівом та порушенням правил зберігання, адже балон є вибухонебезпечним елементом. Тому важливо знати базові заходи безпеки, особливо якщо плита використовується в приміщенні.

Як зберігати плиту та балони

Газові балони не можна тримати біля обігрівачів, відкритого вогню, оголених проводів чи під прямим сонцем. Не допускається переміщення з холоду в тепло — це може спричинити розширення газу. Плиту бажано зберігати в сухому місці подалі від дітей, а перед використанням — перевіряти, чи немає пошкоджень та залишків пакування.

Правила користування плитою

Плиту встановлюють на рівну поверхню подалі від легкозаймистих матеріалів. Користуватися нею можна лише у добре провітрюваному приміщенні або надворі. Балони варто обирати з ізобутаном — він стабільно працює за низьких температур. У разі несправності плиту потрібно негайно вимкнути і не продовжувати роботу, доки проблема не усунена.

Додаткові поради

Під час приготування не варто використовувати надто великий посуд — це спричиняє перегрів. Плиту та поверхню необхідно очищати після кожного використання, щоб уникнути займання залишків їжі чи жиру. Відпрацьовані балони не можна кидати у вогонь — їх слід утилізувати за правилами, зазначеними на етикетці.

правила газ поради будинок ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
