Як безпечно користуватися портативною газовою плитою - правила та поради

Портативні газові плити — як безпечно користуватися вдома
Через відключення світла українці масово купують портативні газові плити, але зростає й кількість вибухів балонів. Тому важливо знати основні правила безпечного користування такими пристроями.
Новини.LIVE розповідає, як уникнути небезпеки та правильно працювати з портативними плитами.
Чому портативні плити небезпечні
Попит на туристичні газові плити різко зріс через відключення світла, і разом із цим почастішали випадки вибухів газових балонів у різних регіонах. Основний ризик пов’язаний із неправильним використанням, перегрівом та порушенням правил зберігання, адже балон є вибухонебезпечним елементом. Тому важливо знати базові заходи безпеки, особливо якщо плита використовується в приміщенні.
Як зберігати плиту та балони
Газові балони не можна тримати біля обігрівачів, відкритого вогню, оголених проводів чи під прямим сонцем. Не допускається переміщення з холоду в тепло — це може спричинити розширення газу. Плиту бажано зберігати в сухому місці подалі від дітей, а перед використанням — перевіряти, чи немає пошкоджень та залишків пакування.
Правила користування плитою
Плиту встановлюють на рівну поверхню подалі від легкозаймистих матеріалів. Користуватися нею можна лише у добре провітрюваному приміщенні або надворі. Балони варто обирати з ізобутаном — він стабільно працює за низьких температур. У разі несправності плиту потрібно негайно вимкнути і не продовжувати роботу, доки проблема не усунена.
Додаткові поради
Під час приготування не варто використовувати надто великий посуд — це спричиняє перегрів. Плиту та поверхню необхідно очищати після кожного використання, щоб уникнути займання залишків їжі чи жиру. Відпрацьовані балони не можна кидати у вогонь — їх слід утилізувати за правилами, зазначеними на етикетці.
Ми вже писали про те, як за допомогою одного доступного предмета підтримувати тепло в оселі.
Раніше пояснювали те, як швидко зігріти підлогу та позбутися протягів за кілька хвилин.
Детальніше розповідали про те, як правильно очистити килим на снігу та чому зимовий метод видаляє бруд краще.
Читайте Новини.LIVE!