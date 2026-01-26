Відео
Фатальні лайфхаки — як спроби обігріти житло стають загрозою

Фатальні лайфхаки — як спроби обігріти житло стають загрозою

Дата публікації: 26 січня 2026 10:10
Небезпечні лайфхаки обігріву під час блекаутів - цегла, свічки, духовка та інші ризики
Люди гріються біля обігрівача. Фото: Freepik

Через масштабні відключення українці все частіше намагаються обігріти житло підручними засобами, не усвідомлюючи небезпеку таких методів. Частина лайфхаків може спричинити пожежу, задимлення або отруєння чадним газом.

Новини.LIVE пояснює, які способи обігріву є найризикованішими та чому їх не можна застосовувати в оселях.

Небезпечні лайфхаки, які стали популярними під час блекаутів

Через холод у квартирах українці вдаються до кустарних методів обігріву: нагрівають цеглу на плиті, ставлять каструлі з водою, горщики над свічками чи вмикають газову духовку. Експерти попереджають: ці способи майже не дають тепла, зате створюють високий ризик отруєння чадним газом, опіків або пожежі. Особливо небезпечне використання відкритого вогню в закритих приміщеннях.

Найпоширеніші "лайфхаки" та їхні загрози

  • Цегла на газі — низька ефективність і ризик задимлення при тривалому нагріванні.
  • Горщики над свічками — утворення чадного газу через неповне згорання.
  • Каструлі з киплячою водою — підвищують вологість, посилюють холод і спричиняють появу цвілі.
  • Газова духовка або плитка — найвищий ризик вибуху та отруєння газом.
  • Генератор на балконі — смертельно небезпечне накопичення чадного газу й можливість загоряння.

Які прилади встановити для безпеки

Фахівці наполягають на мінімальному базовому наборі: датчик чадного газу, сигналізатор газу та вогнегасник. Ці пристрої попереджають про небезпечні концентрації газу й дозволяють запобігти вибухам і отруєнню навіть під час відключення світла. Використовувати слід тільки сертифіковані моделі.

Як безпечно зберегти тепло в оселі

Найефективніший спосіб — мінімізувати тепловтрати. Допомагають:

  • ущільнювачі на вікна;
  • силіконовий герметик на стики;
  • теплозберігальна плівка;
  • утеплення дверей;
  • ізоляція холодних стін гіпсокартоном або пінополістиролом.

Такі методи значно безпечніші й реально підвищують комфорт у житлі без ризику для життя.

Ми вже писали про те, як приготувати якісний ґрунт для розсади вдома без зайвих витрат.

Раніше пояснювали те, як утеплити черевики взимку без фольги та дорогих устілок і захистити ноги від промерзання.

Детальніше розповідали про те, як за допомогою термоплівки швидко утеплити вікна взимку та зменшити втрати тепла.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
