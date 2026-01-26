Опасные лайфхаки обогрева во время блэкаутов - кирпичи, свечи, духовка и другие риски

Люди греются у обогревателя. Фото: Freepik

Из-за масштабных отключений украинцы все чаще пытаются обогреть жилье подручными средствами, не осознавая опасность таких методов. Часть лайфхаков может вызвать пожар, задымление или отравление угарным газом.

Новини.LIVE объясняет, какие способы обогрева являются самыми рискованными и почему их нельзя применять в домах.

Опасные лайфхаки, которые стали популярными во время блэкаутов

Из-за холода в квартирах украинцы прибегают к кустарным методам обогрева: нагревают кирпичи на плите, ставят кастрюли с водой, горшки над свечами или включают газовую духовку. Эксперты предупреждают: эти способы почти не дают тепла, зато создают высокий риск отравления угарным газом, ожогов или пожара. Особенно опасно использование открытого огня в закрытых помещениях.

Самые распространенные "лайфхаки" и их угрозы

Кирпичи на газе — низкая эффективность и риск задымления при длительном нагреве.

Горшки над свечами — образование угарного газа из-за неполного сгорания.

Кастрюли с кипящей водой — повышают влажность, усиливают холод и вызывают появление плесени.

Газовая духовка или плитка — самый высокий риск взрыва и отравления газом.

Генератор на балконе — смертельно опасное накопление угарного газа и возможность возгорания.

Какие приборы установить для безопасности

Специалисты настаивают на минимальном базовом наборе: датчик угарного газа, сигнализатор газа и огнетушитель. Эти устройства предупреждают об опасных концентрациях газа и позволяют предотвратить взрывы и отравления даже при отключении света. Использовать следует только сертифицированные модели.

Как безопасно сохранить тепло в доме

Самый эффективный способ — минимизировать теплопотери. Помогают:

уплотнители на окна;

силиконовый герметик на стыки;

теплосберегающая пленка;

утепление дверей;

изоляция холодных стен гипсокартоном или пенополистиролом.

Такие методы значительно безопаснее и реально повышают комфорт в жилье без риска для жизни.

