Що робити при витоку газу з балона - безпечні дії та головні заборони

Що робити, якщо тече газовий балон — поради, що рятують життя
Витік газу з балона — небезпечна ситуація, яка потребує негайної реакції, адже навіть невелика концентрація газу може спричинити вибух або отруєння. Важливо знати, які дії безпечні, а що робити категорично заборонено.
Новини.LIVE пояснює, як правильно реагувати на витік газу і коли потрібно терміново викликати фахівців.
Як зрозуміти, що газовий балон тече
Витік можна запідозрити за такими ознаками:
- різкий запах газу в приміщенні або біля балона;
- шипіння чи свист у районі вентиля;
- запотівання або обмерзання крана;
- головний біль або запаморочення в людей у приміщенні.
Що робити негайно
Усі кроки — тільки безпечні, без втручання у конструкцію балона.
- Відкрити вікна та двері, забезпечивши провітрювання.
- Перекрити подачу газу, якщо це можна зробити без ризику.
- Вивести людей і тварин із приміщення.
- Винести балон на відкрите повітря, якщо витік слабкий і це безпечно.
- Викликати аварійну газову службу (104) — фахівці мають оглянути балон.
Категорично заборонено
- Вмикати чи вимикати світло та електроприлади.
- Користуватися телефоном у місці витоку.
- Запалювати сірники, свічки чи вогонь будь-якого типу.
- Самостійно ремонтувати вентиль або різьбу.
- Переносити балон, якщо витік сильний.
Такі дії можуть спричинити вибух або займання.
Коли викликати фахівців обов’язково
- Запах газу стоїть постійно або посилюється.
- Витік сильний і чутно характерне шипіння.
- Балон старий чи пошкоджений.
- Неможливо перекрити вентиль.
Аварійна служба має оглянути балон і вирішити, чи можна його використовувати далі.
Як запобігти витокам у майбутньому
- Перевіряти термін придатності балона.
- Купувати тільки сертифіковані ємності.
- Не тримати балон на сонці чи біля джерел тепла.
- Регулярно оглядати шланг і з’єднання на наявність пошкоджень.
Правильна реакція на витік газу — це збережене життя та попереджена небезпека.
