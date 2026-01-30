Що робити при витоку газу з балона - безпечні дії та головні заборони

Газовий балон для портативної плити. Фото: iStockphoto

Витік газу з балона — небезпечна ситуація, яка потребує негайної реакції, адже навіть невелика концентрація газу може спричинити вибух або отруєння. Важливо знати, які дії безпечні, а що робити категорично заборонено.

Новини.LIVE пояснює, як правильно реагувати на витік газу і коли потрібно терміново викликати фахівців.

Як зрозуміти, що газовий балон тече

Витік можна запідозрити за такими ознаками:

різкий запах газу в приміщенні або біля балона;

шипіння чи свист у районі вентиля;

запотівання або обмерзання крана;

головний біль або запаморочення в людей у приміщенні.

Що робити негайно

Усі кроки — тільки безпечні, без втручання у конструкцію балона.

Відкрити вікна та двері, забезпечивши провітрювання.

Перекрити подачу газу, якщо це можна зробити без ризику.

Вивести людей і тварин із приміщення.

Винести балон на відкрите повітря, якщо витік слабкий і це безпечно.

Викликати аварійну газову службу (104) — фахівці мають оглянути балон.

Категорично заборонено

Вмикати чи вимикати світло та електроприлади.

Користуватися телефоном у місці витоку.

Запалювати сірники, свічки чи вогонь будь-якого типу.

Самостійно ремонтувати вентиль або різьбу.

Переносити балон, якщо витік сильний.

Такі дії можуть спричинити вибух або займання.

Коли викликати фахівців обов’язково

Запах газу стоїть постійно або посилюється.

Витік сильний і чутно характерне шипіння.

Балон старий чи пошкоджений.

Неможливо перекрити вентиль.

Аварійна служба має оглянути балон і вирішити, чи можна його використовувати далі.

Як запобігти витокам у майбутньому

Перевіряти термін придатності балона.

Купувати тільки сертифіковані ємності.

Не тримати балон на сонці чи біля джерел тепла.

Регулярно оглядати шланг і з’єднання на наявність пошкоджень.

Правильна реакція на витік газу — це збережене життя та попереджена небезпека.

