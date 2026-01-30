Відео
Що робити, якщо тече газовий балон — поради, що рятують життя

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 23:49
Що робити при витоку газу з балона - безпечні дії та головні заборони
Газовий балон для портативної плити. Фото: iStockphoto

Витік газу з балона — небезпечна ситуація, яка потребує негайної реакції, адже навіть невелика концентрація газу може спричинити вибух або отруєння. Важливо знати, які дії безпечні, а що робити категорично заборонено.

Новини.LIVE пояснює, як правильно реагувати на витік газу і коли потрібно терміново викликати фахівців.

Як зрозуміти, що газовий балон тече

Витік можна запідозрити за такими ознаками:

  • різкий запах газу в приміщенні або біля балона;
  • шипіння чи свист у районі вентиля;
  • запотівання або обмерзання крана;
  • головний біль або запаморочення в людей у приміщенні.

Що робити негайно 

Усі кроки — тільки безпечні, без втручання у конструкцію балона.

  • Відкрити вікна та двері, забезпечивши провітрювання.
  • Перекрити подачу газу, якщо це можна зробити без ризику.
  • Вивести людей і тварин із приміщення.
  • Винести балон на відкрите повітря, якщо витік слабкий і це безпечно.
  • Викликати аварійну газову службу (104) — фахівці мають оглянути балон.

Категорично заборонено

  • Вмикати чи вимикати світло та електроприлади.
  • Користуватися телефоном у місці витоку.
  • Запалювати сірники, свічки чи вогонь будь-якого типу.
  • Самостійно ремонтувати вентиль або різьбу.
  • Переносити балон, якщо витік сильний.

Такі дії можуть спричинити вибух або займання.

Коли викликати фахівців обов’язково

  • Запах газу стоїть постійно або посилюється.
  • Витік сильний і чутно характерне шипіння.
  • Балон старий чи пошкоджений.
  • Неможливо перекрити вентиль.

Аварійна служба має оглянути балон і вирішити, чи можна його використовувати далі.

Як запобігти витокам у майбутньому

  • Перевіряти термін придатності балона.
  • Купувати тільки сертифіковані ємності.
  • Не тримати балон на сонці чи біля джерел тепла.
  • Регулярно оглядати шланг і з’єднання на наявність пошкоджень.

Правильна реакція на витік газу — це збережене життя та попереджена небезпека.

газ поради безпека ефективні способи заборони
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
