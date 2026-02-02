Видео
Старые наволочки пригодятся дома — способы применения

Старые наволочки пригодятся дома — способы применения

Дата публикации 2 февраля 2026 10:09
Как использовать старые наволочки дома - практические идеи для хранения и стирки
Подушки в наволочках на кровати. Фото: Freepik

Опытные хозяйки не выбрасывают старые наволочки, ведь они могут заменить чехлы, мешки для хранения и защитный текстиль в быту. Благодаря простым хитростям обычная наволочка получает новое практическое использование.

Новини.LIVE рассказывает, как можно применить старые наволочки дома и в каких ситуациях они полезны.

Наволочки как защитные чехлы

Старые наволочки прекрасно подходят для хранения сумок, рюкзаков и вещей, которые используются нерегулярно. Ткань пропускает воздух, не дает пыли скапливаться и защищает аксессуары от царапин.

Удобные мешки для хранения и путешествий

Наволочки заменяют пластиковые пакеты — в них удобно паковать обувь, сезонные вещи или грязное белье. После использования их можно просто постирать и применять многократно. Такой текстиль помогает поддерживать порядок в чемодане и хранить вещи отдельно и аккуратно.

Упаковка для хрупких предметов

Во время переезда наволочка служит мягким амортизатором для елочных игрушек, посуды и декора. Текстиль защищает от сколов и царапин и помогает упорядочить мелкие вещи. Дополнительно она заполняет полости в коробках, уменьшая риск повреждения груза во время транспортировки.

Защита одежды во время стирки

Наволочки можно использовать как чехол для деликатных вещей: вязаных изделий, мягких игрушек и нижнего белья. Это уменьшает трение в барабане и продлевает срок службы ткани. Дополнительно такой способ помогает избежать деформации застежек и крючков, которые часто повреждают другие вещи во время стирки.

Текстиль для домашних животных

Старая наволочка станет съемным чехлом для лежанки. Ее легко стирать, она защищает подушку от загрязнений и позволяет поддерживать чистоту в зоне отдыха животного. Дополнительно наволочка помогает быстро обновить спальное место питомца без лишних затрат.

Леонид Волков
Автор:
Леонид Волков
