Главная Дом и огород Высушить одежду без отопления реально — вот проверенные методы

Высушить одежду без отопления реально — вот проверенные методы

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 10:10
Как быстро высушить одежду в холодной квартире - самые эффективные способы
Женщина сушит одежду. Фото: Freepik

В холодной квартире одежда может оставаться мокрой несколько дней из-за низкой температуры и высокой влажности, что значительно тормозит испарение воды. Однако несколько простых действий помогут ускорить сушку без отопления и дополнительных расходов.

Новини.LIVE объясняет, как правильно размещать, отжимать и проветривать одежду, чтобы она высыхала в разы быстрее даже в холодном помещении.

Читайте также:

Максимально отжимайте одежду после стирки

Чтобы вещи высыхали быстрее, нужно сначала убрать как можно больше влаги. Используйте дополнительный режим отжима или тщательно отжимайте вручную, не перекручивая ткань. Чем меньше воды в волокнах, тем быстрее происходит испарение в прохладном помещении.

Правильное размещение вещей на сушке

Одежда не должна висеть плотно. Между вещами должно оставаться пространство, иначе воздух не циркулирует. Лучше всего работают:

  • сушилки с несколькими уровнями;
  • отдельные вешалки;
  • размещение крупных вещей отдельно.

Так влага испаряется быстрее и не накапливается внутри ткани.

Используйте движение воздуха

Даже без тепла сушить можно быстро, если обеспечить постоянную циркуляцию воздуха. Вентилятор, направленный на одежду, ускоряет высыхание в разы. Несколько минут проветривания тоже помогает — сквозняк снижает влажность и предотвращает появление запаха сырости.

Как уменьшить влажность в комнате

В холодных квартирах влажность часто повышенная, что сильно замедляет сушку. Помогут осушитель или простая миска с солью. Они поглощают лишнюю влагу, а одежда высыхает быстрее и без неприятных запахов.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
