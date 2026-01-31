Как быстро высушить одежду в холодной квартире - самые эффективные способы

Женщина сушит одежду. Фото: Freepik

В холодной квартире одежда может оставаться мокрой несколько дней из-за низкой температуры и высокой влажности, что значительно тормозит испарение воды. Однако несколько простых действий помогут ускорить сушку без отопления и дополнительных расходов.

Новини.LIVE объясняет, как правильно размещать, отжимать и проветривать одежду, чтобы она высыхала в разы быстрее даже в холодном помещении.

Максимально отжимайте одежду после стирки

Чтобы вещи высыхали быстрее, нужно сначала убрать как можно больше влаги. Используйте дополнительный режим отжима или тщательно отжимайте вручную, не перекручивая ткань. Чем меньше воды в волокнах, тем быстрее происходит испарение в прохладном помещении.

Правильное размещение вещей на сушке

Одежда не должна висеть плотно. Между вещами должно оставаться пространство, иначе воздух не циркулирует. Лучше всего работают:

сушилки с несколькими уровнями;

отдельные вешалки;

размещение крупных вещей отдельно.

Так влага испаряется быстрее и не накапливается внутри ткани.

Используйте движение воздуха

Даже без тепла сушить можно быстро, если обеспечить постоянную циркуляцию воздуха. Вентилятор, направленный на одежду, ускоряет высыхание в разы. Несколько минут проветривания тоже помогает — сквозняк снижает влажность и предотвращает появление запаха сырости.

Как уменьшить влажность в комнате

В холодных квартирах влажность часто повышенная, что сильно замедляет сушку. Помогут осушитель или простая миска с солью. Они поглощают лишнюю влагу, а одежда высыхает быстрее и без неприятных запахов.

