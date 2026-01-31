Як швидко висушити одяг у холодній квартирі - найефективніші способи

Жінка сушить одяг. Фото: Freepik

У холодній квартирі одяг може залишатися мокрим кілька днів через низьку температуру та високу вологість, що значно гальмує випаровування води. Проте кілька простих дій допоможуть прискорити сушіння без опалення та додаткових витрат.

Новини.LIVE пояснює, як правильно розміщувати, віджимати та провітрювати одяг, щоб він висихав у рази швидше навіть у холодному приміщенні.

Реклама

Читайте також:

Максимально віджимайте одяг після прання

Щоб речі висихали швидше, потрібно спочатку прибрати якомога більше вологи. Використовуйте додатковий режим віджиму або ретельно відтискайте вручну, не перекручуючи тканину. Чим менше води у волокнах, тим швидше відбувається випаровування в прохолодному приміщенні.

Правильне розміщення речей на сушінні

Одяг не повинен висіти щільно. Між речами має залишатися простір, інакше повітря не циркулює. Найкраще працюють:

сушарки з кількома рівнями;

окремі вішалки;

розміщення великих речей окремо.

Так волога випаровується швидше і не накопичується всередині тканини.

Використовуйте рух повітря

Навіть без тепла сушити можна швидко, якщо забезпечити постійну циркуляцію повітря. Вентилятор, спрямований на одяг, пришвидшує висихання в рази. Кількахвилинне провітрювання теж допомагає — протяг знижує вологість та запобігає появі запаху сирості.

Як зменшити вологість у кімнаті

У холодних квартирах вологість часто підвищена, що сильно сповільнює сушіння. Допоможуть осушувач або проста миска з сіллю. Вони поглинають зайву вологу, а одяг висихає швидше та без неприємних запахів.

Ми вже писали про те, чим підживити полуницю, щоб врожаї були значно більшими.

Раніше пояснювали те, як правильно висівати кріп і петрушку, щоб отримати сильні та рівномірні сходи.

Детальніше розповідали про те, як цибулиння в лунці захищає картоплю від колорадського жука та хвороб.