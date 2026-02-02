Як використати старі наволочки вдома - практичні ідеї для зберігання і прання

Подушки в наволочках на ліжку. Фото: Freepik

Досвідчені господині не викидають старі наволочки, адже вони можуть замінити чохли, мішки для зберігання та захисний текстиль у побуті. Завдяки простим хитрощам звичайна наволочка отримує нове практичне використання.

Новини.LIVE розповідає, як можна застосувати старі наволочки вдома й у яких ситуаціях вони найкорисніші.

Наволочки як захисні чохли

Старі наволочки чудово підходять для зберігання сумок, рюкзаків та речей, які використовуються нерегулярно. Тканина пропускає повітря, не дає пилу накопичуватися й захищає аксесуари від подряпин.

Зручні мішки для зберігання та подорожей

Наволочки замінюють пластикові пакети — у них зручно пакувати взуття, сезонні речі чи брудну білизну. Після використання їх можна просто випрати та застосовувати багаторазово. Такий текстиль допомагає підтримувати порядок у валізі та зберігати речі окремо й акуратно.

Упаковка для крихких предметів

Під час переїзду наволочка слугує м’яким амортизатором для ялинкових іграшок, посуду та декору. Текстиль захищає від сколів і подряпин та допомагає впорядкувати дрібні речі. Додатково вона заповнює порожнини в коробках, зменшуючи ризик пошкодження вантажу під час транспортування.

Захист одягу під час прання

Наволочки можна використовувати як чохол для делікатних речей: в’язаних виробів, м’яких іграшок та спідньої білизни. Це зменшує тертя в барабані та продовжує строк служби тканини. Додатково такий спосіб допомагає уникнути деформації застібок і гачків, які часто пошкоджують інші речі під час прання.

Текстиль для домашніх тварин

Стара наволочка стане знімним чохлом для лежанки. Її легко прати, вона захищає подушку від забруднень і дозволяє підтримувати чистоту у зоні відпочинку тварини. Додатково наволочка допомагає швидко оновити спальне місце улюбленця без зайвих витрат.

