Чому не можна збивати лід з дерев взимку - ризики, помилки та безпечний догляд за садом

Взимку гілки дерев часто покриваються льодом, і виникає бажання швидко його прибрати. Та така "допомога" лише шкодить саду й може спричинити серйозні пошкодження рослин.

Чому не можна збивати лід

Обледенілі гілки стають крихкими, тому будь-який удар або тиск може легко їх зламати. Пошкодження порушує структуру рослини, відкриває шлях хворобам і погіршує зимостійкість. Лід має зійти природним шляхом — сонце поступово прогріє гілки навіть за мінусової температури.

Як правильно діяти після крижаного дощу

Якщо лід сам ламає гілки, пошкоджені частини видаляють акуратно, щоб вони не впали та не спричинили додаткових травм. Важливо оглянути дерево на тріщини в стовбурі чи основних гілках — їх залишати не можна, бо вони поглибляться після відлиги.

Як підготувати сад до морозів

Щоб мінімізувати ризики взимку, наприкінці осені проводять санітарну обрізку: видаляють сухі, тріснуті й ослаблені гілки. Перед похолоданням дерева обприскують мідним купоросом або іншим захисним засобом — це підвищує стійкість до шкідників та стресових умов.

Чого не робити в жодному разі

Не струшуйте гілки й не збивайте намерзлі кірки — це завжди закінчується травмами. Не використовуйте теплу воду чи нагрівання — різкий перепад температур спричиняє ще більші мікротріщини. Найкраща тактика — почекати природного танення льоду та своєчасно підготувати сад до морозів.

