Почему нельзя сбивать лед с деревьев зимой - риски, ошибки и безопасный уход за садом

Зимой ветви деревьев часто покрываются льдом, и возникает желание быстро его убрать. Но такая "помощь" только вредит саду и может вызвать серьезные повреждения растений.

Новини.LIVE объясняет, почему нельзя сбивать лед с деревьев и как правильно ухаживать за садом в мороз.

Почему нельзя сбивать лед

Обледенелые ветви становятся хрупкими, поэтому любой удар или давление может легко их сломать. Повреждение нарушает структуру растения, открывает путь болезням и ухудшает зимостойкость. Лед должен сойти естественным путем — солнце постепенно прогреет ветви даже при минусовой температуре.

Как правильно действовать после ледяного дождя

Если лед сам ломает ветви, поврежденные части удаляют аккуратно, чтобы они не упали и не вызвали дополнительных травм. Важно осмотреть дерево на трещины в стволе или основных ветвях — их оставлять нельзя, потому что они углубятся после оттепели.

Как подготовить сад к морозам

Чтобы минимизировать риски зимой, в конце осени проводят санитарную обрезку: удаляют сухие, треснувшие и ослабленные ветви. Перед похолоданием деревья опрыскивают медным купоросом или другим защитным средством — это повышает устойчивость к вредителям и стрессовым условиям.

Чего не делать ни в коем случае

Не встряхивайте ветви и не сбивайте намерзшие корки — это всегда заканчивается травмами. Не используйте теплую воду или нагрев — резкий перепад температур вызывает еще большие микротрещины. Лучшая тактика — подождать естественного таяния льда и своевременно подготовить сад к морозам.

