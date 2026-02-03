Почему нельзя сбивать лед с деревьев зимой - риски, ошибки и безопасный уход за садом

Не сбивайте лед с деревьев зимой — это опасно для сада
Зимой ветви деревьев часто покрываются льдом, и возникает желание быстро его убрать. Но такая "помощь" только вредит саду и может вызвать серьезные повреждения растений.
Новини.LIVE объясняет, почему нельзя сбивать лед с деревьев и как правильно ухаживать за садом в мороз.
Почему нельзя сбивать лед
Обледенелые ветви становятся хрупкими, поэтому любой удар или давление может легко их сломать. Повреждение нарушает структуру растения, открывает путь болезням и ухудшает зимостойкость. Лед должен сойти естественным путем — солнце постепенно прогреет ветви даже при минусовой температуре.
Как правильно действовать после ледяного дождя
Если лед сам ломает ветви, поврежденные части удаляют аккуратно, чтобы они не упали и не вызвали дополнительных травм. Важно осмотреть дерево на трещины в стволе или основных ветвях — их оставлять нельзя, потому что они углубятся после оттепели.
Как подготовить сад к морозам
Чтобы минимизировать риски зимой, в конце осени проводят санитарную обрезку: удаляют сухие, треснувшие и ослабленные ветви. Перед похолоданием деревья опрыскивают медным купоросом или другим защитным средством — это повышает устойчивость к вредителям и стрессовым условиям.
Чего не делать ни в коем случае
Не встряхивайте ветви и не сбивайте намерзшие корки — это всегда заканчивается травмами. Не используйте теплую воду или нагрев — резкий перепад температур вызывает еще большие микротрещины. Лучшая тактика — подождать естественного таяния льда и своевременно подготовить сад к морозам.
Мы объясняли то, как часто поливать антуриум и каких ошибок избегать, чтобы растение стабильно цвело.
Также рассказывали о том, как правильно обрезать яблоню в феврале по схеме "Чаша" и какие результаты дает такое формирование кроны.
Ранее сообщалось о том, какие именно сорта картофеля стоит выбрать для посадки в этом сезоне.
Читайте Новини.LIVE!