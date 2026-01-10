Лучшие сорта картофеля в Украине - самые урожайные и вкусные разновидности

Урожай картофеля в руках. Фото: Freepik

В Украине есть три сорта картофеля, которые стабильно дают большие урожаи и имеют лучший вкус среди огородников и фермеров. Они неприхотливы, устойчивы к болезням и подходят для любого участка.

Новини.LIVE рассказывает, какие именно сорта картофеля стоит выбрать для посадки в этом сезоне.

Почему именно эти сорта считают самыми удачными

Сотни разновидностей картофеля выращивают в Украине, но лишь несколько показывают стабильно высокие результаты. Они выдерживают погодные изменения, реже болеют и формируют вкусные, крупные клубни независимо от сезона. Именно поэтому эти сорта считают самым надежным выбором как для огородников, так и для фермерских хозяйств.

Королева Анна

Среднеспелый сорт с высокой урожайностью.

Клубни крупные, желтые внутри, с гладкой кожурой.

Хорошо подходит для варки, запекания и пюре благодаря насыщенному вкусу.

Мелоди

Среднепоздний картофель, который идеально хранится до 10 месяцев.

Неприхотлив к почве, стабильно родит в различных условиях.

Имеет нежную мякоть и универсальное кулинарное применение.

Белла Роса

Один из самых популярных сортов среди фермеров.

На кусте формируется 6-10 крупных клубней.

Вкус особенно выразительный: как будто с легким сливочным привкусом.

Отмечается высокой устойчивостью к болезням и перепадам погоды.

