Лучшие сорта картофеля в Украине - самые урожайные и вкусные разновидности

Проверенные годами — три самых урожайных сорта картофеля
В Украине есть три сорта картофеля, которые стабильно дают большие урожаи и имеют лучший вкус среди огородников и фермеров. Они неприхотливы, устойчивы к болезням и подходят для любого участка.
Новини.LIVE рассказывает, какие именно сорта картофеля стоит выбрать для посадки в этом сезоне.
Почему именно эти сорта считают самыми удачными
Сотни разновидностей картофеля выращивают в Украине, но лишь несколько показывают стабильно высокие результаты. Они выдерживают погодные изменения, реже болеют и формируют вкусные, крупные клубни независимо от сезона. Именно поэтому эти сорта считают самым надежным выбором как для огородников, так и для фермерских хозяйств.
Королева Анна
- Среднеспелый сорт с высокой урожайностью.
- Клубни крупные, желтые внутри, с гладкой кожурой.
- Хорошо подходит для варки, запекания и пюре благодаря насыщенному вкусу.
Мелоди
- Среднепоздний картофель, который идеально хранится до 10 месяцев.
- Неприхотлив к почве, стабильно родит в различных условиях.
- Имеет нежную мякоть и универсальное кулинарное применение.
Белла Роса
- Один из самых популярных сортов среди фермеров.
- На кусте формируется 6-10 крупных клубней.
- Вкус особенно выразительный: как будто с легким сливочным привкусом.
- Отмечается высокой устойчивостью к болезням и перепадам погоды.
