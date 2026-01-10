Видео
Видео

Проверенные годами — три самых урожайных сорта картофеля

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 06:52
Лучшие сорта картофеля в Украине - самые урожайные и вкусные разновидности
Урожай картофеля в руках. Фото: Freepik

В Украине есть три сорта картофеля, которые стабильно дают большие урожаи и имеют лучший вкус среди огородников и фермеров. Они неприхотливы, устойчивы к болезням и подходят для любого участка.

Новини.LIVE рассказывает, какие именно сорта картофеля стоит выбрать для посадки в этом сезоне.

Читайте также:

Почему именно эти сорта считают самыми удачными

Сотни разновидностей картофеля выращивают в Украине, но лишь несколько показывают стабильно высокие результаты. Они выдерживают погодные изменения, реже болеют и формируют вкусные, крупные клубни независимо от сезона. Именно поэтому эти сорта считают самым надежным выбором как для огородников, так и для фермерских хозяйств.

Королева Анна

  • Среднеспелый сорт с высокой урожайностью.
  • Клубни крупные, желтые внутри, с гладкой кожурой.
  • Хорошо подходит для варки, запекания и пюре благодаря насыщенному вкусу.

Мелоди

  • Среднепоздний картофель, который идеально хранится до 10 месяцев.
  • Неприхотлив к почве, стабильно родит в различных условиях.
  • Имеет нежную мякоть и универсальное кулинарное применение.

Белла Роса

  • Один из самых популярных сортов среди фермеров.
  • На кусте формируется 6-10 крупных клубней.
  • Вкус особенно выразительный: как будто с легким сливочным привкусом.
  • Отмечается высокой устойчивостью к болезням и перепадам погоды.

урожай огород картошка сад сорт преимущества
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
