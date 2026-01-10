Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Перевірені роками — три найурожайніші сорти картоплі

Перевірені роками — три найурожайніші сорти картоплі

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 06:52
Найкращі сорти картоплі в Україні - найурожайніші та найсмачніші різновиди
Врожай картоплі в руках. Фото: Freepik

В Україні є три сорти картоплі, які стабільно дають великі врожаї та мають найкращий смак серед городників і фермерів. Вони невибагливі, стійкі до хвороб і підходять для будь-якої ділянки.

Новини.LIVE розповідає, які саме сорти картоплі варто обрати для посадки цього сезону.

Реклама
Читайте також:

Чому саме ці сорти вважають найвдалішими

Сотні різновидів картоплі вирощують в Україні, але лише кілька показують стабільно високі результати. Вони витримують погодні зміни, рідше хворіють і формують смачні, великі бульби незалежно від сезону. Саме тому ці сорти вважають найнадійнішим вибором як для городників, так і для фермерських господарств.

Королева Анна

  • Середньостиглий сорт із високою врожайністю.
  • Бульби великі, жовті всередині, зі гладкою шкіркою.
  • Добре підходить для варіння, запікання та пюре завдяки насиченому смаку.

Мелоді

  • Середньопізня картопля, яка ідеально зберігається до 10 місяців.
  • Невибаглива до ґрунту, стабільно родить у різних умовах.
  • Має ніжну м’якоть і універсальне кулінарне застосування.

Белла Роса

  • Один із найпопулярніших сортів серед фермерів.
  • На кущі формується 6-10 великих бульб.
  • Смак особливо виразний: наче з легким вершковим присмаком.
  • Відзначається високою стійкістю до хвороб та перепадів погоди.

Ми вже писали про те, який розчин допомагає землі стати родючішою до весни.

Раніше повідомлялося про те, що варто внести під озимий часник узимку для стабільного росту.

Також ми пояснювали те, який засіб допомагає орхідеї утворити нові квітконоси значно швидше.

врожай город картопля сад сорт переваги
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації