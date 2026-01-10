Найкращі сорти картоплі в Україні - найурожайніші та найсмачніші різновиди

Врожай картоплі в руках. Фото: Freepik

В Україні є три сорти картоплі, які стабільно дають великі врожаї та мають найкращий смак серед городників і фермерів. Вони невибагливі, стійкі до хвороб і підходять для будь-якої ділянки.

Новини.LIVE розповідає, які саме сорти картоплі варто обрати для посадки цього сезону.

Чому саме ці сорти вважають найвдалішими

Сотні різновидів картоплі вирощують в Україні, але лише кілька показують стабільно високі результати. Вони витримують погодні зміни, рідше хворіють і формують смачні, великі бульби незалежно від сезону. Саме тому ці сорти вважають найнадійнішим вибором як для городників, так і для фермерських господарств.

Королева Анна

Середньостиглий сорт із високою врожайністю.

Бульби великі, жовті всередині, зі гладкою шкіркою.

Добре підходить для варіння, запікання та пюре завдяки насиченому смаку.

Мелоді

Середньопізня картопля, яка ідеально зберігається до 10 місяців.

Невибаглива до ґрунту, стабільно родить у різних умовах.

Має ніжну м’якоть і універсальне кулінарне застосування.

Белла Роса

Один із найпопулярніших сортів серед фермерів.

На кущі формується 6-10 великих бульб.

Смак особливо виразний: наче з легким вершковим присмаком.

Відзначається високою стійкістю до хвороб та перепадів погоди.

