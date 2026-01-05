Найкращі сорти моркви для зимового зберігання - добірка від городників

Морквина в ящику. Фото: Freepik

Городники радять вирощувати сорти моркви, які зберігаються всю зиму та не втрачають соковитість. Саме правильний вибір насіння гарантує стабільний урожай і довге зберігання.

Новини.LIVE розповідає, які три сорти моркви варто обрати, щоб мати соковий та якісний урожай.

Сорти моркви для довгого зберігання

Королева Осені — соковита, солодка, насичена вітамінами. Легко лежить до весни, не втрачаючи смаку.

Віта Лонга F1 — пізній гібрид, що не розтріскується та не пересихає, ідеальний для рідкісних поїздок на дачу.

Флакке — відома витривалістю: довго лежить, зберігає соковитість та підходить для соків.

Як правильно сіяти моркву для кращого результату

Сіяти можна восени або навесні на легкому та вологому ґрунті.

Обов’язково проріджуйте грядки, щоб коренеплоди росли великими та рівними.

Морква не любить застою води — надлишковий полив лише шкодить урожаю.

Вдалі сусіди для моркви

Моркві найкраще підходять часник і цибуля — вони відлякують шкідників і зменшують ризик хвороб ґрунту. Така схема висадження робить урожай значно стабільнішим. Досвідчені городники також зазначають, що ці культури покращують якість коренеплодів і допомагають моркві рівномірно дозрівати навіть у складних умовах.

Що дає правильний вибір сорту

Правильно підібрана морква дає:

довге зберігання без втрати смаку;

стійкість до хвороб та розтріскування;

універсальність у кулінарії взимку, навесні та влітку.

Ці три сорти — перевірена класика, яку городники радять мати завжди.

