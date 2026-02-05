Видео
Главная Дом и огород Лучший сорт лука 2026 — проверенная урожайность и устойчивость

Лучший сорт лука 2026 — проверенная урожайность и устойчивость

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 07:05
Лучший сорт лука-севка 2026 - крупные репки, отсутствие стрелкования, высокая урожайность
Урожай лука в ведре. Фото: Decorexpro

Лучший сорт лука-севка на 2026 год должен давать стабильный высокий урожай, быстро адаптироваться к условиям и не образовывать стрелку. Именно такие характеристики выделяют культуры, приносящие наибольшую отдачу огородникам.

Новини.LIVE объясняет, какой сорт лука-севка выбрать в 2026 году, чтобы получить сильные луковицы и надежное хранение.

Читайте также:

Почему "Штутгартер Ризен" — топ-выбор 2026 года

Сорт лука-севка "Штутгартер Ризен" сочетает главные критерии для удачного выращивания: не склонен к стрелкованию и формирует большую плотную репку. Он относится к раннеспелым, созревает за 66-73 дня и дает стабильный урожай даже на непростых почвах.

Основные преимущества сорта

  • Урожайность 1-3,5 кг/м².
  • Однозачатковая структура — формирует ровную репку.
  • Масса луковиц 50-94 г.
  • Плотная мякоть, светло-желтая шелуха.
  • Острый вкус и универсальное использование.

Сорт идеально подходит для свежих блюд, консервации и долговременного хранения.

Выращивание и уход

"Штутгартер Ризен" не требует сложного ухода и хорошо переносит различные условия. Важно провести три подкормки: после всходов, в фазе 3-4 листьев и во время формирования репки. Севок не любит чрезмерной влаги, поэтому поливы уменьшают, а за месяц до уборки — полностью прекращают, чтобы избежать гниения.

Устойчивость к болезням и полезные советы

Сорт защищен от большинства луковых инфекций, кроме мучнистой росы и шейковой гнили — в этих случаях нужны фунгициды. Соблюдение режима полива, подкормки и своевременное прекращение увлажнения помогут получить крупные, плотные репки с отличной лежкостью.

Мы уже писали о том, почему нельзя сбивать лед с деревьев и как правильно ухаживать за садом в мороз.

Ранее сообщалось о том, в какие дни нельзя сеять рассаду томатов и почему это важно учитывать.

Также мы объясняли то, какие параметры почвы влияют на размер свеклы и как исправить ошибки.

урожай советы огород сад лук сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
