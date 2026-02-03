Почему свекла вырастает мелкой - две главные проблемы почвы и как их исправить

Урожай свеклы на огороде. Фото: Pinterest

Если свекла каждый год растет мелкой даже на солнечной грядке и при нормальном поливе, причина почти всегда в свойствах почвы. Два признака точно подскажут, почему корнеплод не наливается.

Новини.LIVE объясняет, какие параметры почвы влияют на размер свеклы и как исправить ошибки.

Реклама

Читайте также:

Почему свекла мельчает из года в год

Даже качественные семена не дают результата, если почва имеет неправильные характеристики. Свекла чувствительна к составу земли, поэтому проблема часто не в сорте и не в поливе. Опытные огородники советуют начать с анализа двух ключевых показателей.

Признак №1 — кислая почва

Свекла плохо формирует корнеплод в кислой земле. Определить кислотность можно по сорнякам или лакмусовым полоскам. Если земля кислая, ее нужно раскислить: добавить золу или доломитовую муку. После нейтрализации почва становится значительно продуктивнее, а корнеплод лучше наливается.

Признак №2 — недостаток бора

Бор отвечает за размер, сочность и сладость свеклы. Если листья краснеют или растение выглядит слабым, ему не хватает этого микроэлемента. Растворяют 1 г борной кислоты на 10 л воды и поливают грядку 3-4 раза за сезон. После этого корнеплод растет ровным и крупным.

Что еще влияет на размер свеклы

Если свекла растет слишком густо, корнеплоды неизбежно мельчают. Регулярное прореживание, достаточное тепло, равномерный полив и базовые подкормки значительно увеличивают урожайность. Даже простые сорта дадут крупные корнеплоды, если почва подготовлена правильно.

Мы уже писали о том, зачем белить стволы зимой и как правильно это делать.

Ранее сообщалось о том, как сделать эффективное удобрение из картофельных очисток и как его использовать без вреда для растений.

Также мы объясняли то, какие сидераты лучше не высевать и как правильно выбрать зеленое удобрение для своего огорода.