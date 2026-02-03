Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Свекла никогда не будет большой, если в почве есть эти два недостатка

Свекла никогда не будет большой, если в почве есть эти два недостатка

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 20:01
Почему свекла вырастает мелкой - две главные проблемы почвы и как их исправить
Урожай свеклы на огороде. Фото: Pinterest

Если свекла каждый год растет мелкой даже на солнечной грядке и при нормальном поливе, причина почти всегда в свойствах почвы. Два признака точно подскажут, почему корнеплод не наливается.

Новини.LIVE объясняет, какие параметры почвы влияют на размер свеклы и как исправить ошибки.

Реклама
Читайте также:

Почему свекла мельчает из года в год

Даже качественные семена не дают результата, если почва имеет неправильные характеристики. Свекла чувствительна к составу земли, поэтому проблема часто не в сорте и не в поливе. Опытные огородники советуют начать с анализа двух ключевых показателей.

Признак №1 — кислая почва

Свекла плохо формирует корнеплод в кислой земле. Определить кислотность можно по сорнякам или лакмусовым полоскам. Если земля кислая, ее нужно раскислить: добавить золу или доломитовую муку. После нейтрализации почва становится значительно продуктивнее, а корнеплод лучше наливается.

Признак №2 — недостаток бора

Бор отвечает за размер, сочность и сладость свеклы. Если листья краснеют или растение выглядит слабым, ему не хватает этого микроэлемента. Растворяют 1 г борной кислоты на 10 л воды и поливают грядку 3-4 раза за сезон. После этого корнеплод растет ровным и крупным.

Что еще влияет на размер свеклы

Если свекла растет слишком густо, корнеплоды неизбежно мельчают. Регулярное прореживание, достаточное тепло, равномерный полив и базовые подкормки значительно увеличивают урожайность. Даже простые сорта дадут крупные корнеплоды, если почва подготовлена правильно.

Мы уже писали о том, зачем белить стволы зимой и как правильно это делать.

Ранее сообщалось о том, как сделать эффективное удобрение из картофельных очисток и как его использовать без вреда для растений.

Также мы объясняли то, какие сидераты лучше не высевать и как правильно выбрать зеленое удобрение для своего огорода.

земля урожай проблемы советы огород свекла
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации