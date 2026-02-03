Чому буряк виростає дрібним - дві головні проблеми ґрунту і як їх виправити

Врожай буряків на городі. Фото: Pinterest

Якщо буряк щороку росте дрібним навіть на сонячній грядці й за нормального поливу, причина майже завжди у властивостях ґрунту. Дві ознаки точно підкажуть, чому коренеплід не наливається.

Новини.LIVE пояснює, які параметри ґрунту впливають на розмір буряка та як виправити помилки.

Чому буряк дрібнішає з року в рік

Навіть якісне насіння не дає результату, якщо ґрунт має неправильні характеристики. Буряк чутливий до складу землі, тому проблема часто не в сорті й не в поливі. Досвідчені городники радять почати з аналізу двох ключових показників.

Ознака №1 — кислий ґрунт

Буряк погано формує коренеплід у кислій землі. Визначити кислотність можна за бур’янами або лакмусовими смужками. Якщо земля кисла, її потрібно розкислити: додати золу або доломітове борошно. Після нейтралізації ґрунт стає значно продуктивнішим, а коренеплід краще наливається.

Ознака №2 — нестача бору

Бор відповідає за розмір, соковитість і солодкість буряка. Якщо листя червоніє або рослина виглядає слабкою, їй бракує цього мікроелемента. Розчиняють 1 г борної кислоти на 10 л води й поливають грядку 3-4 рази за сезон. Після цього коренеплід росте рівним і крупним.

Що ще впливає на розмір буряка

Якщо буряк росте занадто густо, коренеплоди неминуче дрібнішають. Регулярне проріджування, достатнє тепло, рівномірний полив і базові підживлення значно збільшують врожайність. Навіть прості сорти дадуть великі коренеплоди, якщо ґрунт підготовлений правильно.

