Головна Дім та город Буряк ніколи не буде великим, якщо в ґрунті є ці два недоліки

Буряк ніколи не буде великим, якщо в ґрунті є ці два недоліки

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 20:01
Чому буряк виростає дрібним - дві головні проблеми ґрунту і як їх виправити
Врожай буряків на городі. Фото: Pinterest

Якщо буряк щороку росте дрібним навіть на сонячній грядці й за нормального поливу, причина майже завжди у властивостях ґрунту. Дві ознаки точно підкажуть, чому коренеплід не наливається.

Новини.LIVE пояснює, які параметри ґрунту впливають на розмір буряка та як виправити помилки.

Читайте також:

Чому буряк дрібнішає з року в рік

Навіть якісне насіння не дає результату, якщо ґрунт має неправильні характеристики. Буряк чутливий до складу землі, тому проблема часто не в сорті й не в поливі. Досвідчені городники радять почати з аналізу двох ключових показників.

Ознака №1 — кислий ґрунт

Буряк погано формує коренеплід у кислій землі. Визначити кислотність можна за бур’янами або лакмусовими смужками. Якщо земля кисла, її потрібно розкислити: додати золу або доломітове борошно. Після нейтралізації ґрунт стає значно продуктивнішим, а коренеплід краще наливається.

Ознака №2 — нестача бору

Бор відповідає за розмір, соковитість і солодкість буряка. Якщо листя червоніє або рослина виглядає слабкою, їй бракує цього мікроелемента. Розчиняють 1 г борної кислоти на 10 л води й поливають грядку 3-4 рази за сезон. Після цього коренеплід росте рівним і крупним.

Що ще впливає на розмір буряка

Якщо буряк росте занадто густо, коренеплоди неминуче дрібнішають. Регулярне проріджування, достатнє тепло, рівномірний полив і базові підживлення значно збільшують врожайність. Навіть прості сорти дадуть великі коренеплоди, якщо ґрунт підготовлений правильно.

Ми вже писали про те, навіщо білити стовбури взимку та як правильно це робити.

Раніше повідомлялося про те, як зробити ефективне добриво з картопляних очисток і як його використовувати без шкоди для рослин.

Також ми пояснювали те, які сидерати краще не висівати та як правильно обрати зелене добриво для свого городу.

земля врожай проблеми поради город буряк
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
