Головна Дім та город Цибуля дає шалений врожай — якщо поруч росте цей овоч

Цибуля дає шалений врожай — якщо поруч росте цей овоч

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 05:05
З яким овочем садити цибулю для захисту від шкідників і великого урожаю
Цибуля росте на городі. Фото: Pinterest

Цибуля має ідеального сусіда, з яким росте швидше, хворіє менше й формує значно більший урожай. У цьому випадку рослини не конкурують між собою та природно відлякують шкідників.

Новини.LIVE пояснює, з яким овочем краще поєднувати цибулю, щоб отримати максимальний результат.

  • Цибуля відлякує морквяну муху своїм запахом.
  • Морква, своєю чергою, відганяє цибулеву муху — головну загрозу для цибулі.
  • Разом рослини значно знижують ризик пошкоджень грядки шкідниками.

Переваги спільної посадки

  • Коріння працює на різній глибині: морква тягнеться глибше, цибуля живиться зверху.
  • Рослини не конкурують за вологу та поживні речовини.
  • Полив і розпушування стають ефективнішими — ґрунт не ущільнюється.
  • Легке затінення захищає землю від перегріву.

Як правильно садити на одній ділянці

  • Чередуйте рядки: один ряд моркви — один ряд цибулі.
  • Або садіть через 10-15 см: цибулина — кілька насінин моркви.
  • Не розміщуйте рослини в одній лунці — кожній потрібен простір для росту.

Природний спосіб отримати кращий урожай

Таке поєднання дозволяє зменшити використання хімікатів і зміцнює стійкість рослин. У цьому випадку правильно підібрані сусіди працюють як природний захист і підвищують урожайність грядки.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
