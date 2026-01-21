З яким овочем садити цибулю для захисту від шкідників і великого урожаю

Цибуля росте на городі. Фото: Pinterest

Цибуля має ідеального сусіда, з яким росте швидше, хворіє менше й формує значно більший урожай. У цьому випадку рослини не конкурують між собою та природно відлякують шкідників.

Новини.LIVE пояснює, з яким овочем краще поєднувати цибулю, щоб отримати максимальний результат.

Чому цибуля найкраще росте поруч із морквою

Цибуля відлякує морквяну муху своїм запахом.

Морква, своєю чергою, відганяє цибулеву муху — головну загрозу для цибулі.

Разом рослини значно знижують ризик пошкоджень грядки шкідниками.

Переваги спільної посадки

Коріння працює на різній глибині: морква тягнеться глибше, цибуля живиться зверху.

Рослини не конкурують за вологу та поживні речовини.

Полив і розпушування стають ефективнішими — ґрунт не ущільнюється.

Легке затінення захищає землю від перегріву.

Як правильно садити на одній ділянці

Чередуйте рядки: один ряд моркви — один ряд цибулі.

Або садіть через 10-15 см: цибулина — кілька насінин моркви.

Не розміщуйте рослини в одній лунці — кожній потрібен простір для росту.

Природний спосіб отримати кращий урожай

Таке поєднання дозволяє зменшити використання хімікатів і зміцнює стійкість рослин. У цьому випадку правильно підібрані сусіди працюють як природний захист і підвищують урожайність грядки.

