Главная Дом и огород Лук дает бешеный урожай — если рядом растет этот овощ

Лук дает бешеный урожай — если рядом растет этот овощ

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 05:05
С каким овощем сажать лук для защиты от вредителей и большого урожая
Лук растет на огороде. Фото: Pinterest

Лук имеет идеального соседа, с которым растет быстрее, болеет меньше и формирует значительно больший урожай. В этом случае растения не конкурируют между собой и естественно отпугивают вредителей.

Новини.LIVE объясняет, с каким овощем лучше сочетать лук, чтобы получить максимальный результат.

Читайте также:

Почему лук лучше всего растет рядом с морковью

  • Лук отпугивает морковную муху своим запахом.
  • Морковь, в свою очередь, отгоняет луковую муху — главную угрозу для лука.
  • Вместе растения значительно снижают риск повреждений грядки вредителями.

Преимущества совместной посадки

  • Корни работают на разной глубине: морковь тянется глубже, лук питается сверху.
  • Растения не конкурируют за влагу и питательные вещества.
  • Полив и рыхление становятся более эффективными — почва не уплотняется.
  • Легкое затенение защищает землю от перегрева.

Как правильно сажать на одном участке

  • Чередуйте рядки: один ряд моркови — один ряд лука.
  • Или сажайте через 10-15 см: луковица — несколько семян моркови.
  • Не размещайте растения в одной лунке — каждому нужно пространство для роста.

Естественный способ получить лучший урожай

Такое сочетание позволяет уменьшить использование химикатов и укрепляет устойчивость растений. В этом случае правильно подобранные соседи работают как естественная защита и повышают урожайность грядки.

Мы уже писали о том, какие растения нельзя сажать рядом с картофелем и почему такое соседство опасно.

Ранее сообщалось о том, какие технические сорта винограда стоит выбрать, чтобы получать щедрый урожай.

Также мы объясняли то, когда сеять лилии на рассаду в 2026 году и как правильно подготовить растения.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
