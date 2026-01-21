С каким овощем сажать лук для защиты от вредителей и большого урожая

Лук растет на огороде. Фото: Pinterest

Лук имеет идеального соседа, с которым растет быстрее, болеет меньше и формирует значительно больший урожай. В этом случае растения не конкурируют между собой и естественно отпугивают вредителей.

Новини.LIVE объясняет, с каким овощем лучше сочетать лук, чтобы получить максимальный результат.

Реклама

Читайте также:

Почему лук лучше всего растет рядом с морковью

Лук отпугивает морковную муху своим запахом.

Морковь, в свою очередь, отгоняет луковую муху — главную угрозу для лука.

Вместе растения значительно снижают риск повреждений грядки вредителями.

Преимущества совместной посадки

Корни работают на разной глубине: морковь тянется глубже, лук питается сверху.

Растения не конкурируют за влагу и питательные вещества.

Полив и рыхление становятся более эффективными — почва не уплотняется.

Легкое затенение защищает землю от перегрева.

Как правильно сажать на одном участке

Чередуйте рядки: один ряд моркови — один ряд лука.

Или сажайте через 10-15 см: луковица — несколько семян моркови.

Не размещайте растения в одной лунке — каждому нужно пространство для роста.

Естественный способ получить лучший урожай

Такое сочетание позволяет уменьшить использование химикатов и укрепляет устойчивость растений. В этом случае правильно подобранные соседи работают как естественная защита и повышают урожайность грядки.

Мы уже писали о том, какие растения нельзя сажать рядом с картофелем и почему такое соседство опасно.

Ранее сообщалось о том, какие технические сорта винограда стоит выбрать, чтобы получать щедрый урожай.

Также мы объясняли то, когда сеять лилии на рассаду в 2026 году и как правильно подготовить растения.