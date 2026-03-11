Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Когда сажать картошку весной 2026 — лунный календарь подскажет

Когда сажать картошку весной 2026 — лунный календарь подскажет

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 14:36
Когда сажать картофель весной 2026 — лунный календарь, погода и условия
Посадка картофеля весной. Коллаж: Новини.LIVE

Овощ, который можно встретить на каждом украинском огороде — картошка. К посадке этого корнеплода относятся очень ответственно. Опытные дачники знают, ориентироваться нужно не только на погодные условия, но и на лунный календарь и даже народные приметы.

Новини.LIVE рассказывает, когда сажать картофель весной 2026 года, чтобы получить богатый урожай крупных и здоровых клубней. Мы подготовили лунный календарь, самые точные народные приметы, а также практические советы, какой должна быть погода и почва.

Реклама
Читайте также:

Когда сажать картофель весной 2026 года по лунному календарю

Многие огородники планируют работы на огороде по лунному посевному календарю. Считается, что в определенные фазы Луны растения лучше формируют корневую систему, быстрее развиваются и становятся более устойчивыми к болезням. Нежелательно сажать картофель в дни полнолуния и новолуния, ведь в этот период растения считаются ослабленными.

Лучшие дни для посадки картофеля в 2026 году:

  • Март: 11, 12, 13, 14, 16, 17.
  • Апрель: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14.
  • Май: 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12.

В 2026 году стоит избегать таких дат:

  • 19 марта;
  • 2 апреля;
  • 17 апреля;
  • 15 мая;
  • 30 мая.

 

Коли садити картоплю навесні 2026 року за місячним календарем
Лунный календарь посадки картофеля. Коллаж: Новини.LIVE

Когда сажать картофель по народным приметам

Наши предки хорошо знали, когда пришло время сажать картофель. Они внимательно наблюдали за природой. Некоторые народные приметы работают и сегодня:

  • если на березе листья стали размером с монету — время сажать картошку;
  • когда зацветает сирень или черемуха — земля уже достаточно прогрелась;
  • если брошенный комок земли рассыпается — в почву можно сажать картофель.

По народным приметам, последний день посадки картофеля — День Николая Чудотворца, который по новому календарю приходится на 9 мая.

 

У яку погоду садити картоплю
Женщина на огороде сажает картофель. Фото: shutterstock.com

Какие должны быть погодные условия для посадки картофеля

Специалисты советуют прежде всего ориентироваться на погодные условия. Картофель относится к теплолюбивым культурам. Поэтому сажать его можно только тогда, когда земля прогреется примерно от +8 до +10°C на глубине около 10-12 см. При такой температуре клубни начинают активно прорастать и формировать крепкую корневую систему. В большинстве регионов Украины оптимальный период для посадки картофеля приходится на апрель или начало мая.

Какой должна быть почва для посадки картофеля

Лучше всего картофель растет в рыхлой, хорошо дренированной почве, которая пропускает воздух и влагу. Оптимальная кислотность почвы для выращивания картофеля составляет примерно pH 5,5-6,5. Если земля слишком плотная, корни развиваются хуже, а клубни формируются мелкими. Если земля после дождя липкая и тяжелая, с посадкой лучше повременить. В переувлажненной почве клубни могут "задохнуться".

Несколько важных советов для посадки картофеля:

  • глубина посадки — 8-12 см на легких почвах и до 15 см на тяжелых;
  • расстояние между рядами — примерно 70-90 см;
  • расстояние между клубнями — 30-35 см;
  • почва должна быть умеренно влажной, но не мокрой.

Чтобы защитить ранние посадки от ночных заморозков, многие дачники используют агроволокно. Оно помогает удерживать тепло в почве и ускоряет появление всходов примерно на неделю.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

После каких огородных культур нельзя сажать картофель из-за риска заражения вредителями и болезнями.

Нужно ли обламывать ростки, если семенной картофель пророс.

Какие вкусные сорта картофеля одинаково хорошо растут в дождливые и засушливые годы.

урожай советы огород картошка лунный календарь
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации