Когда сажать картофель весной 2026 — лунный календарь, погода и условия

Овощ, который можно встретить на каждом украинском огороде — картошка. К посадке этого корнеплода относятся очень ответственно. Опытные дачники знают, ориентироваться нужно не только на погодные условия, но и на лунный календарь и даже народные приметы.

Новини.LIVE рассказывает, когда сажать картофель весной 2026 года, чтобы получить богатый урожай крупных и здоровых клубней. Мы подготовили лунный календарь, самые точные народные приметы, а также практические советы, какой должна быть погода и почва.

Когда сажать картофель весной 2026 года по лунному календарю

Многие огородники планируют работы на огороде по лунному посевному календарю. Считается, что в определенные фазы Луны растения лучше формируют корневую систему, быстрее развиваются и становятся более устойчивыми к болезням. Нежелательно сажать картофель в дни полнолуния и новолуния, ведь в этот период растения считаются ослабленными.

Лучшие дни для посадки картофеля в 2026 году:

Март: 11, 12, 13, 14, 16, 17.

11, 12, 13, 14, 16, 17. Апрель: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14. Май: 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12.

В 2026 году стоит избегать таких дат:

19 марта;

2 апреля;

17 апреля;

15 мая;

30 мая.

Лунный календарь посадки картофеля.

Когда сажать картофель по народным приметам

Наши предки хорошо знали, когда пришло время сажать картофель. Они внимательно наблюдали за природой. Некоторые народные приметы работают и сегодня:

если на березе листья стали размером с монету — время сажать картошку;

когда зацветает сирень или черемуха — земля уже достаточно прогрелась;

если брошенный комок земли рассыпается — в почву можно сажать картофель.

По народным приметам, последний день посадки картофеля — День Николая Чудотворца, который по новому календарю приходится на 9 мая.

Женщина на огороде сажает картофель.

Какие должны быть погодные условия для посадки картофеля

Специалисты советуют прежде всего ориентироваться на погодные условия. Картофель относится к теплолюбивым культурам. Поэтому сажать его можно только тогда, когда земля прогреется примерно от +8 до +10°C на глубине около 10-12 см. При такой температуре клубни начинают активно прорастать и формировать крепкую корневую систему. В большинстве регионов Украины оптимальный период для посадки картофеля приходится на апрель или начало мая.

Какой должна быть почва для посадки картофеля

Лучше всего картофель растет в рыхлой, хорошо дренированной почве, которая пропускает воздух и влагу. Оптимальная кислотность почвы для выращивания картофеля составляет примерно pH 5,5-6,5. Если земля слишком плотная, корни развиваются хуже, а клубни формируются мелкими. Если земля после дождя липкая и тяжелая, с посадкой лучше повременить. В переувлажненной почве клубни могут "задохнуться".

Несколько важных советов для посадки картофеля:

глубина посадки — 8-12 см на легких почвах и до 15 см на тяжелых;

расстояние между рядами — примерно 70-90 см;

расстояние между клубнями — 30-35 см;

почва должна быть умеренно влажной, но не мокрой.

Чтобы защитить ранние посадки от ночных заморозков, многие дачники используют агроволокно. Оно помогает удерживать тепло в почве и ускоряет появление всходов примерно на неделю.

