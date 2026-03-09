Видео
Вредители все съедят — после каких культур картошку сажать нельзя

Вредители все съедят — после каких культур картошку сажать нельзя

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 23:55
После каких растений нельзя сажать картошку — три культуры, которые лишат урожая
Посадка картофеля в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Многие дачники высаживают овощи на огороде без особого плана и редко задумываются о том, какие культуры росли на этом месте в прошлом сезоне. Однако такая ошибка может дорого обойтись и даже привести к потере урожая. Особенно это касается картофеля.

Новини.LIVE рассказывает, после каких огородных культур категорически нельзя сажать картофель, если вы не хотите потерять урожай.

Три культуры, после которых нельзя сажать картофель

Кукуруза

Это один из худших предшественников картофеля. Это растение истощает почву. Может быть большой дефицит азота. А именно этот элемент нужен картофелю для формирования мощной ботвы и здоровых клубней. Еще одна проблема — растительные остатки кукурузы. В них часто прячется проволочник, один из самых опасных вредителей картофеля.

При посадке картофеля после кукурузы часто наблюдаются следующие проблемы:

  • формирование мелких клубней;
  • кусты слабые и редкие;
  • сниженная урожайность.

Подсолнечник

Это растение также "обжора", которое буквально высасывает из почвы все питательные вещества, особенно калий. Для картофеля калий имеет ключевое значение, ведь он отвечает за:

  • формирование плотных клубней;
  • хороший вкус картофеля;
  • длительное хранение урожая.

Если картофель посадить после подсолнечника, клубни могут вырасти водянистыми, быстро портиться и плохо храниться зимой.

Томаты

Еще одна культура, после которой не стоит сажать картофель, — томаты. Они принадлежат к одному семейству пасленовых, а значит имеют общие болезни и вредителей. Чаще всего в почве после томатов остаются возбудители:

  • фитофтороза;
  • альтернариоза;
  • различных грибковых инфекций.

Что делать, если на грядке росли эти культуры

Если большого выбора нет, и собираетесь сажать картофель на участке, где в прошлом году росли кукуруза, подсолнечник или томаты, стоит сначала восстановить землю.

Наилучшие варианты:

  • глубоко перекопать почву осенью;
  • посеять сидераты осенью (горчицу, люпин, фацелию);
  • внести компост или перегной;
  • добавить древесную золу для пополнения калия.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
