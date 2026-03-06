Семенная картошка проросла — нужно ли обламывать ростки перед посадкой

Подготовка семенного картофеля к посадке. Коллаж: Новини.LIVE

Весна на пороге, а значит время проверять свои запасы семенного картофеля. А что делать, если на клубнях появились длинные бледные ростки? Нужно ли их обломать перед посадкой? Этот вопрос действительно важный. Ведь правильная подготовка может существенно повлиять на будущий урожай.

Новини.LIVE рассказывает, нужно ли обламывать ростки на картофеле и что сделать, чтобы получить щедрый урожай.

Реклама

Читайте также:

Почему картофель начинает прорастать

Картофельные клубни имеют естественный механизм пробуждения. Когда температура во время хранения повышается от +4°C, а влажность становится высокой, клубни начинают выпускать ростки. Это означает, что картофель уже тратит свои питательные вещества на будущее растение. Чем длиннее и тоньше эти ростки, тем больше сил клубень уже отдал.

Нужно ли обламывать ростки на семенном картофеле

Важно помнить — не все ростки нужно удалять. Так, если они короткие, толстые и крепкие, примерно 1-2 см, их лучше оставить. Именно они помогают растению быстрее взойти на грядке, а иногда и повысить урожайность.

В удалении нуждаются ростки, которые длинные, тонкие и бледные. Обычно они появляются из-за неправильного хранения картофеля. Они сильно истощают клубень и могут уменьшить урожай.

Как правильно обламывать ростки на картофеле

Обламывание ростков на картофеле кажется простым делом, но на самом деле здесь важно действовать осторожно, чтобы не повредить клубень. Ведь травмированные места становятся воротами для гнили и болезней.

Следуйте простым правилам:

Обламывайте ростки чистыми руками в перчатках. Удалять росток нужно у самого основания. Длинные и крепкие ростки удобнее удалять острым ножом или небольшим секатором. Удаляйте ростки легким осторожным движением, будто прокручивая его. Когда нужно обработать много посадочного картофеля, удобно разложить клубни на бумагу или газету и работать небольшими партиями. После обламывания место отрыва стоит присыпать древесной золой, чтобы обеззаразить поверхность и предотвратить загнивание. После процедуры картофель желательно оставить в хорошо проветриваемом месте на несколько часов. За это время срезы подсыхают, и клубни легче переносят дальнейшее проращивание и посадку.

После такой процедуры картофель следует прорастить, но уже правильно. Для этого за 3-4 недели до высадки в открытый грунт семенной материал переносят в светлое помещение с температурой примерно от +15 до +18°C. Такие условия помогают сформировать короткие, крепкие и зеленоватые ростки, которые идеально подходят для посадки. В таком случае всходы на грядке появляются значительно быстрее, а урожай приятно удивит.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Какие сорта картофеля одинаково хорошо растут в дождливые и засушливые годы.

Ч ерез какую популярную подкормку картофель вырастает мелким.

Я к сажать картофель, чтобы уродила вдвое больше.