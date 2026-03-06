Проросла картопля — чи потрібно обламувати паростки перед посадкою

Підготовка насіннєвої картоплі до посадки. Колаж: Новини.LIVE

Коли весна вже на порозі, городники починають перевіряти свої запаси насіннєвої картоплі. Не рідко на бульбах з'являються довгі бліді паростки, які викликають сумніви: залишити їх чи обламати перед посадкою. Це питання дійсно важливе. Адже правильна підготовка до посадки може суттєво вплинути на майбутній урожай.

Новини.LIVE розповідає, чи потрібно обламувати паростки на картоплі і що зробити, щоб отримати щедрий урожай.

Чому картопля починає проростати

Картопляні бульби мають природний механізм пробудження. Коли температура під час зберігання підвищується від +4°C, а вологість стає високою, бульби починають випускати паростки. Це означає, що картопля вже витрачає свої поживні речовини на майбутню рослину. Чим довші та тонші ці паростки, тим більше сил бульба вже віддала.

Чи потрібно обламувати паростки на насіннєвій картоплі

Важливо пам'ятати — не всі паростки потрібно видаляти. Так, якщо вони короткі, товсті та міцні, приблизно 1-2 см, їх краще залишити. Саме вони допомагають рослині швидше зійти на грядці, а інколи й підвищити врожайність.

Видалення потребують паростки, які довгі, тонкі та бліді. Зазвичай вони з'являються через неправильне зберігання картоплі. Вони сильно виснажують бульбу і можуть зменшити врожай.

Як правильно обламувати паростки на картоплі

Обламування паростків на картоплі здається простою справою, але насправді тут важливо діяти обережно, щоб не пошкодити бульбу. Адже травмовані місця стають воротами для гнилі та хвороб.

Дотримуйтесь простих правил:

Обламуйте паростки чистими руками у рукавичках. Видаляти паросток потрібно біля самої основи. Довгі та міцні паростки зручніше видаляти гострим ножем або невеликим секатором. Видаляйте паростки легким обережним рухом, ніби прокручуючи його. Коли потрібно обробити багато посадкової картоплі, зручно розкласти бульби на папір або газету і працювати невеликими партіями. Після обламування місце відриву варто присипати деревним попелом, щоб знезаразити поверхню та запобігти загниванню. Після процедури картоплю бажано залишити у добре провітрюваному місці на кілька годин. За цей час зрізи підсихають, і бульби легше переносять подальше пророщування та посадку.

Після такої процедури картоплю варто проростити, але вже правильно. Для цього за 3-4 тижні до висаджування у відкритий ґрунт насіннєвий матеріал переносять у світле приміщення з температурою приблизно від +15 до +18°C. Такі умови допомагають сформувати короткі, міцні та зеленуваті паростки, які ідеально підходять для посадки. У такому разі сходи на грядці з'являються значно швидше, а врожай приємно вразить.

