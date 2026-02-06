Відео
Головна Дім та город Найкраще місце для картоплі — бульби ростуть вдвічі швидше

Найкраще місце для картоплі — бульби ростуть вдвічі швидше

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 20:20
Де садити картоплю для високого врожаю - найкраще місце та умови швидкого росту бульб
Людина збирає врожай картоплі. Фото: LSM

Урожай картоплі напряму залежить від правильно обраної ділянки — у вдалому місці бульби ростуть швидше, формуються більшими й не хворіють. Світло, дренаж і структура ґрунту визначають, яким буде результат сезону.

Новини.LIVE пояснює, де садити картоплю, щоб прискорити ріст бульб і отримати стабільно високий урожай.

Читайте також:

Чому місце для картоплі вирішує результат

Картопля чутлива до освітлення, вологості й структури ґрунту. Навіть якісний посадковий матеріал не компенсує помилки у виборі ділянки. Недостатнє сонце чи надмірна волога різко знижують урожайність і впливають на формування бульб.

Тінь — головна причина дрібної картоплі

Картопля — світлолюбна культура. У затінку бадилля витягується, листя слабшає, а бульби утворюються дрібними та поодинокими. Тінь від будівель, дерев або парканів зменшує врожайність у кілька разів, тому такі місця вважаються невдалими для посадки.

Низини та волога — ризик загнивання врожаю

У перезволоженому ґрунті корені відчувають брак кисню, рослина слабшає, а бульби часто уражаються грибковими хворобами. Низини після дощу або танення снігу затримують воду, що підвищує ризик фітофторозу та загнивання ще до збору врожаю.

Найврожайніша ділянка для картоплі

Картоплю варто садити на рівних або злегка підвищених місцях, де ґрунт:

  • пухкий, повітропроникний і без застою води;
  • добре прогрівається та освітлюється протягом дня;
  • має середню вологість.

Якщо ґрунтові води залягають близько — допоможуть високі гряди. Вони забезпечують дренаж і сприятливий розвиток бульб.

Ми вже писали про те, як правильно реагувати на витік газу і коли потрібно терміново викликати фахівців.

Раніше повідомлялося про те, які рослини не можна садити поруч із картоплею та чому таке сусідство небезпечне.

Також ми пояснювали те, які популярні рослини не можна обрізати взимку та чому це критично для їхнього розвитку.

врожай поради город картопля ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
