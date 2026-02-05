Що посадити поруч з морквою для врожаю - найкращі сусіди на грядці

Морквина росте на городі. Фото: Pinterest

Правильно підібрані сусіди на грядці допомагають моркві швидше рости, формувати крупні коренеплоди та уникати шкідників. У сезоні 2026 результат значно залежить від того, що посадити поруч.

Новини.LIVE розповідає, що посадити поруч із морквою, щоб підвищити врожайність і покращити стан ґрунту.

Найкращі сусіди для моркви

Цибуля — відлякує шкідників і захищає моркву від морквяної мухи.

Бобові (горох, квасоля) — збагачують ґрунт азотом та стимулюють ріст коренеплодів.

Часник — зменшує ризик ураження шкідниками.

Шавлія — створює ароматний бар’єр від комах.

Помідори — не конкурують за поживні речовини.

Редис — розпушує ґрунт і дає місце для розвитку моркви.

Що врахувати при плануванні грядки

Плануючи грядку з морквою, обирайте культури з різними потребами до ґрунту, уникайте рослин, що пригнічують ріст коренеплодів, та додавайте бобові, адже вони природно збагачують землю азотом і допомагають отримати стабільніший урожай.

Чому правильне сусідство важливе

Правильно підібрані сусіди підвищують врожайність моркви, зменшують потребу в підживленні та допомагають захистити рослини від шкідників без використання хімії. Таке поєднання культур робить грядку стабільнішою і сприяє здоровому росту коренеплодів.

Які рослини краще не садити поруч

Хрін — змінює смак моркви, робить її гіркою.

Буряк — забирає вологу та поживні речовини.

Кріп — сповільнює ріст, створює конкуренцію.

