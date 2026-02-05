Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Посади це поруч з морквою — врожай зросте вдвічі

Посади це поруч з морквою — врожай зросте вдвічі

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 01:17
Що посадити поруч з морквою для врожаю - найкращі сусіди на грядці
Морквина росте на городі. Фото: Pinterest

Правильно підібрані сусіди на грядці допомагають моркві швидше рости, формувати крупні коренеплоди та уникати шкідників. У сезоні 2026 результат значно залежить від того, що посадити поруч.

Новини.LIVE розповідає, що посадити поруч із морквою, щоб підвищити врожайність і покращити стан ґрунту.

Реклама
Читайте також:

Найкращі сусіди для моркви

  • Цибуля — відлякує шкідників і захищає моркву від морквяної мухи.
  • Бобові (горох, квасоля) — збагачують ґрунт азотом та стимулюють ріст коренеплодів.
  • Часник — зменшує ризик ураження шкідниками.
  • Шавлія — створює ароматний бар’єр від комах.
  • Помідори — не конкурують за поживні речовини.
  • Редис — розпушує ґрунт і дає місце для розвитку моркви.

Що врахувати при плануванні грядки

Плануючи грядку з морквою, обирайте культури з різними потребами до ґрунту, уникайте рослин, що пригнічують ріст коренеплодів, та додавайте бобові, адже вони природно збагачують землю азотом і допомагають отримати стабільніший урожай.

Чому правильне сусідство важливе

Правильно підібрані сусіди підвищують врожайність моркви, зменшують потребу в підживленні та допомагають захистити рослини від шкідників без використання хімії. Таке поєднання культур робить грядку стабільнішою і сприяє здоровому росту коренеплодів.

Які рослини краще не садити поруч

  • Хрін — змінює смак моркви, робить її гіркою.
  • Буряк — забирає вологу та поживні речовини.
  • Кріп — сповільнює ріст, створює конкуренцію.

Ми вже писали про те, як за одне обприскування позбутися лишайників у саду без шкоди для дерев.

Раніше пояснювали те, які культури не можна висаджувати біля солодкого перцю і чому це важливо.

Детальніше розповідали про те, як правильно омолодити фіалку методом укорінення верхівки.

врожай рослини поради морква город сад
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації