Україна
Що не можна садити поруч із солодким перцем — сусіди, що псують врожай

Що не можна садити поруч із солодким перцем — сусіди, що псують врожай

Дата публікації: 3 лютого 2026 22:33
Які рослини не можна садити поруч із солодким перцем - небезпечні сусіди та помилки городників
Перець росте на городі. Фото: Pinterest

Навіть сильна розсада перцю може дати гіркі та темні плоди, якщо грядка розташована неправильно. Деякі рослини поруч провокують перехресне запилення та змінюють смак урожаю.

Новини.LIVE розповідає, які культури не можна висаджувати біля солодкого перцю і чому це важливо.

Читайте також:

Чому перець реагує на сусідство

Солодкий перець чутливий до умов на грядці: перепади температур, нестача сонця і шкідники — не єдині проблеми. Якщо поряд ростуть культури з вираженим ароматом чи схильністю до перехресного запилення, перець може втратити смак і забарвлення, навіть якщо сорт був якісний.

Чорнобривці — небажані сусіди

Попри те що чорнобривці часто висаджують для боротьби зі шкідниками, їх пряний аромат здатний впливати на перець під час запилення. Є ризик, що плоди стануть гоструватими, темними або набудуть нетипового присмаку. Для солодких сортів таке сусідство небезпечне.

Баклажани поруч — ризик мутацій

Перець і баклажан належать до однієї родини, тому взаємодіють активніше. На змішаних посадках інколи спостерігають "мутації" плодів: часткове посиніння, зміна смаку, деформація або тверді прожилки всередині. Хоч це трапляється не завжди, ризик достатній, щоб уникати такого розташування.

Як правильно розмістити перець на грядці

Щоб уникнути небажаних змін, перець висаджують подалі від ароматичних однорічників і пасльонових культур. Оптимально розміщувати його поруч із морквою, цибулею, часником або зеленню. Такі сусіди не впливають на структуру плоду та допомагають отримати солодкий, соковитий урожай.

Ми пояснювали те, яку полуницю варто обрати та як правильно доглядати за кущами для найкращого результату.

Також розповідали про те, як прибрати протяги й зберегти тепло в квартирі за допомогою простого та бюджетного методу.

Раніше повідомлялося про те, навіщо обробляти смородину окропом навесні та за яких умов це справді корисно.

