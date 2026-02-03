Видео
Главная Дом и огород Что нельзя сажать рядом со сладким перцем — соседи, которые портят урожай

Что нельзя сажать рядом со сладким перцем — соседи, которые портят урожай

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 22:33
Какие растения нельзя сажать рядом со сладким перцем - опасные соседи и ошибки огородников
Перец растет на огороде. Фото: Pinterest

Даже сильная рассада перца может дать горькие и темные плоды, если грядка расположена неправильно. Некоторые растения рядом провоцируют перекрестное опыление и меняют вкус урожая.

Новини.LIVE рассказывает, какие культуры нельзя высаживать возле сладкого перца и почему это важно.

Читайте также:

Почему перец реагирует на соседство

Сладкий перец чувствителен к условиям на грядке: перепады температур, недостаток солнца и вредители — не единственные проблемы. Если рядом растут культуры с выраженным ароматом или склонностью к перекрестному опылению, перец может потерять вкус и окраску, даже если сорт был качественный.

Бархатцы — нежелательные соседи

Несмотря на то что бархатцы часто высаживают для борьбы с вредителями, их пряный аромат способен влиять на перец во время опыления. Есть риск, что плоды станут островатыми, темными или приобретут нетипичный привкус. Для сладких сортов такое соседство опасно.

Баклажаны рядом — риск мутаций

Перец и баклажан относятся к одному семейству, поэтому взаимодействуют активнее. На смешанных посадках иногда наблюдают "мутации" плодов: частичное посинение, изменение вкуса, деформация или твердые прожилки внутри. Хотя это случается не всегда, риск достаточный, чтобы избегать такого расположения.

Как правильно разместить перец на грядке

Чтобы избежать нежелательных изменений, перец высаживают подальше от ароматических однолетников и пасленовых культур. Оптимально размещать его рядом с морковью, луком, чесноком или зеленью. Такие соседи не влияют на структуру плода и помогают получить сладкий, сочный урожай.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
