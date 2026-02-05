Видео
Україна
Видео

Посади это рядом с морковью — урожай вырастет вдвое

Посади это рядом с морковью — урожай вырастет вдвое

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 01:17
Что посадить рядом с морковью для урожая - лучшие соседи на грядке
Морковка растет на огороде. Фото: Pinterest

Правильно подобранные соседи на грядке помогают моркови быстрее расти, формировать крупные корнеплоды и избегать вредителей. В сезоне 2026 результат значительно зависит от того, что посадить рядом.

Новини.LIVE рассказывает, что посадить рядом с морковью, чтобы повысить урожайность и улучшить состояние почвы.

Читайте также:

Лучшие соседи для моркови

  • Лук — отпугивает вредителей и защищает морковь от морковной мухи.
  • Бобовые (горох, фасоль) — обогащают почву азотом и стимулируют рост корнеплодов.
  • Чеснок — уменьшает риск поражения вредителями.
  • Шалфей — создает ароматный барьер от насекомых.
  • Помидоры — не конкурируют за питательные вещества.
  • Редис — разрыхляет почву и дает место для развития моркови.

Что учесть при планировании грядки

Планируя грядку с морковью, выбирайте культуры с различными потребностями к почве, избегайте растений, подавляющих рост корнеплодов, и добавляйте бобовые, ведь они естественно обогащают землю азотом и помогают получить стабильный урожай.

Почему правильное соседство важно

Правильно подобранные соседи повышают урожайность моркови, уменьшают потребность в подкормке и помогают защитить растения от вредителей без использования химии. Такое сочетание культур делает грядку более стабильной и способствует здоровому росту корнеплодов.

Какие растения лучше не сажать рядом

  • Хрен — меняет вкус моркови, делает ее горькой.
  • Свекла — забирает влагу и питательные вещества.
  • Укроп — замедляет рост, создает конкуренцию.

Мы уже писали о том, как за одно опрыскивание избавиться от лишайников в саду без вреда для деревьев.

Ранее объясняли то, какие культуры нельзя высаживать возле сладкого перца и почему это важно.

Подробнее рассказывали о том, как правильно омолодить фиалку методом укоренения верхушки.

урожай растения советы морковь огород сад
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
