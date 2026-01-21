Видео
Видео

Главная Дом и огород Идеальные соседи для крыжовника — секрет большого урожая

Идеальные соседи для крыжовника — секрет большого урожая

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 21:48
Что посадить рядом с крыжовником - лучшие соседи и растения, которых следует избегать
Крыжовник растет в саду. Фото: Pixabay

Правильные соседи крыжовника помогают укрепить растение, отпугивают вредителей и повышают урожайность. В этом случае важно знать, кого сажать рядом, а кого лучше избегать.

Новини.LIVE объясняет, какие культуры лучше всего сочетать с крыжовником в саду.

Читайте также:

Лучшие соседи для крыжовника

  • Красная и белая смородина. Имеют схожие требования к почве, не конкурируют между собой и способствуют стабильному плодоношению.
  • Мята и мелисса. Отпугивают тлю, листовертку и других вредителей, улучшают аромат ягод.
  • Чеснок и лук. Защищают от грибковых заболеваний и укрепляют растение.
  • Томаты. Выделяют фитонциды, которые сдерживают сорняки и снижают количество вредных микроорганизмов.
  • Цветы-компаньоны: бархатцы, календула, настурция — привлекают полезных насекомых и улучшают опыление.

Растения, которых лучше избегать

  • Черная смородина. Имеет общих вредителей с крыжовником — огневку и стеклянницу.
  • Малина. Забирает влагу и питательные вещества, снижая урожайность обеих культур.
  • Виноград. Создает чрезмерную тень, что подавляет развитие крыжовника.
  • Грецкий орех. Выделяет вещества, блокирующие рост соседних растений.

Как правильно организовать посадки

  • Придерживайтесь расстояния не менее 1 метра между кустами.
  • Выбирайте плодородную, хорошо дренированную почву с нейтральной или слабокислой реакцией.
  • Сажайте крыжовник на солнечных участках, но он терпит и легкую полутень.
  • Обеспечивайте регулярный полив, особенно во время плодоношения.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
