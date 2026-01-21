Что посадить рядом с крыжовником - лучшие соседи и растения, которых следует избегать

Крыжовник растет в саду. Фото: Pixabay

Правильные соседи крыжовника помогают укрепить растение, отпугивают вредителей и повышают урожайность. В этом случае важно знать, кого сажать рядом, а кого лучше избегать.

Новини.LIVE объясняет, какие культуры лучше всего сочетать с крыжовником в саду.

Лучшие соседи для крыжовника

Красная и белая смородина. Имеют схожие требования к почве, не конкурируют между собой и способствуют стабильному плодоношению.

Мята и мелисса. Отпугивают тлю, листовертку и других вредителей, улучшают аромат ягод.

Чеснок и лук. Защищают от грибковых заболеваний и укрепляют растение.

Томаты. Выделяют фитонциды, которые сдерживают сорняки и снижают количество вредных микроорганизмов.

Цветы-компаньоны: бархатцы, календула, настурция — привлекают полезных насекомых и улучшают опыление.

Растения, которых лучше избегать

Черная смородина. Имеет общих вредителей с крыжовником — огневку и стеклянницу.

Малина. Забирает влагу и питательные вещества, снижая урожайность обеих культур.

Виноград. Создает чрезмерную тень, что подавляет развитие крыжовника.

Грецкий орех. Выделяет вещества, блокирующие рост соседних растений.

Как правильно организовать посадки

Придерживайтесь расстояния не менее 1 метра между кустами.

Выбирайте плодородную, хорошо дренированную почву с нейтральной или слабокислой реакцией.

Сажайте крыжовник на солнечных участках, но он терпит и легкую полутень.

Обеспечивайте регулярный полив, особенно во время плодоношения.

