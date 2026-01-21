Что посадить рядом с крыжовником - лучшие соседи и растения, которых следует избегать

Идеальные соседи для крыжовника — секрет большого урожая
Дата публикации 21 января 2026 21:48
Крыжовник растет в саду. Фото: Pixabay
Правильные соседи крыжовника помогают укрепить растение, отпугивают вредителей и повышают урожайность. В этом случае важно знать, кого сажать рядом, а кого лучше избегать.
Новини.LIVE объясняет, какие культуры лучше всего сочетать с крыжовником в саду.
Лучшие соседи для крыжовника
- Красная и белая смородина. Имеют схожие требования к почве, не конкурируют между собой и способствуют стабильному плодоношению.
- Мята и мелисса. Отпугивают тлю, листовертку и других вредителей, улучшают аромат ягод.
- Чеснок и лук. Защищают от грибковых заболеваний и укрепляют растение.
- Томаты. Выделяют фитонциды, которые сдерживают сорняки и снижают количество вредных микроорганизмов.
- Цветы-компаньоны: бархатцы, календула, настурция — привлекают полезных насекомых и улучшают опыление.
Растения, которых лучше избегать
- Черная смородина. Имеет общих вредителей с крыжовником — огневку и стеклянницу.
- Малина. Забирает влагу и питательные вещества, снижая урожайность обеих культур.
- Виноград. Создает чрезмерную тень, что подавляет развитие крыжовника.
- Грецкий орех. Выделяет вещества, блокирующие рост соседних растений.
Как правильно организовать посадки
- Придерживайтесь расстояния не менее 1 метра между кустами.
- Выбирайте плодородную, хорошо дренированную почву с нейтральной или слабокислой реакцией.
- Сажайте крыжовник на солнечных участках, но он терпит и легкую полутень.
- Обеспечивайте регулярный полив, особенно во время плодоношения.
