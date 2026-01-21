Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Ідеальні сусіди для аґрусу — секрет великого врожаю

Ідеальні сусіди для аґрусу — секрет великого врожаю

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 21:48
Що посадити поруч з аґрусом - найкращі сусіди та рослини, яких слід уникати
Агрус росте в саду. Фото: Pixabay

Правильні сусіди аґрусу допомагають зміцнити рослину, відлякують шкідників і підвищують урожайність. У цьому випадку важливо знати, кого садити поруч, а кого краще уникати.

Новини.LIVE пояснює, які культури найкраще поєднувати з аґрусом у саду.

Реклама
Читайте також:

Найкращі сусіди для аґрусу

  • Червона та біла смородина. Мають схожі вимоги до ґрунту, не конкурують між собою та сприяють стабільному плодоношенню.
  • М’ята та меліса. Відлякують попелицю, листовійку та інші шкідники, покращують аромат ягід.
  • Часник і цибуля. Захищають від грибкових захворювань та зміцнюють рослину.
  • Томати. Виділяють фітонциди, які стримують бур’яни та знижують кількість шкідливих мікроорганізмів.
  • Квіти-компаньйони: чорнобривці, календула, настурція — приваблюють корисних комах і покращують запилення.

Рослини, яких краще уникати

  • Чорна смородина. Має спільних шкідників з аґрусом — огнівку та скляницю.
  • Малина. Забирає вологу й поживні речовини, знижуючи врожайність обох культур.
  • Виноград. Створює надмірну тінь, що пригнічує розвиток аґрусу.
  • Волоський горіх. Виділяє речовини, що блокують ріст сусідніх рослин.

Як правильно організувати посадки

  • Дотримуйтеся відстані не менше 1 метра між кущами.
  • Обирайте родючий, добре дренований ґрунт із нейтральною або слабокислою реакцією.
  • Садіть аґрус на сонячних ділянках, але він терпить і легку півтінь.
  • Забезпечуйте регулярний полив, особливо під час плодоношення.

Ми вже писали про те, які технічні сорти винограду варто обрати, щоб отримувати щедрий урожай.

Раніше повідомлялося про те, які рослини варто обрізати в січні та які результати це дає.

Також ми пояснювали те, як підтримати хлорофітум узимку та зберегти його декоративність.

врожай рослини поради город сад ефективні способи догляд Аґрус
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації