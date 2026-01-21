Що посадити поруч з аґрусом - найкращі сусіди та рослини, яких слід уникати

Ідеальні сусіди для аґрусу — секрет великого врожаю
Дата публікації: 21 січня 2026 21:48
Агрус росте в саду. Фото: Pixabay
Правильні сусіди аґрусу допомагають зміцнити рослину, відлякують шкідників і підвищують урожайність. У цьому випадку важливо знати, кого садити поруч, а кого краще уникати.
Новини.LIVE пояснює, які культури найкраще поєднувати з аґрусом у саду.
Найкращі сусіди для аґрусу
- Червона та біла смородина. Мають схожі вимоги до ґрунту, не конкурують між собою та сприяють стабільному плодоношенню.
- М’ята та меліса. Відлякують попелицю, листовійку та інші шкідники, покращують аромат ягід.
- Часник і цибуля. Захищають від грибкових захворювань та зміцнюють рослину.
- Томати. Виділяють фітонциди, які стримують бур’яни та знижують кількість шкідливих мікроорганізмів.
- Квіти-компаньйони: чорнобривці, календула, настурція — приваблюють корисних комах і покращують запилення.
Рослини, яких краще уникати
- Чорна смородина. Має спільних шкідників з аґрусом — огнівку та скляницю.
- Малина. Забирає вологу й поживні речовини, знижуючи врожайність обох культур.
- Виноград. Створює надмірну тінь, що пригнічує розвиток аґрусу.
- Волоський горіх. Виділяє речовини, що блокують ріст сусідніх рослин.
Як правильно організувати посадки
- Дотримуйтеся відстані не менше 1 метра між кущами.
- Обирайте родючий, добре дренований ґрунт із нейтральною або слабокислою реакцією.
- Садіть аґрус на сонячних ділянках, але він терпить і легку півтінь.
- Забезпечуйте регулярний полив, особливо під час плодоношення.
