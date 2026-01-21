Що посадити поруч з аґрусом - найкращі сусіди та рослини, яких слід уникати

Агрус росте в саду. Фото: Pixabay

Правильні сусіди аґрусу допомагають зміцнити рослину, відлякують шкідників і підвищують урожайність. У цьому випадку важливо знати, кого садити поруч, а кого краще уникати.

Новини.LIVE пояснює, які культури найкраще поєднувати з аґрусом у саду.

Найкращі сусіди для аґрусу

Червона та біла смородина. Мають схожі вимоги до ґрунту, не конкурують між собою та сприяють стабільному плодоношенню.

М’ята та меліса. Відлякують попелицю, листовійку та інші шкідники, покращують аромат ягід.

Часник і цибуля. Захищають від грибкових захворювань та зміцнюють рослину.

Томати. Виділяють фітонциди, які стримують бур’яни та знижують кількість шкідливих мікроорганізмів.

Квіти-компаньйони: чорнобривці, календула, настурція — приваблюють корисних комах і покращують запилення.

Рослини, яких краще уникати

Чорна смородина. Має спільних шкідників з аґрусом — огнівку та скляницю.

Малина. Забирає вологу й поживні речовини, знижуючи врожайність обох культур.

Виноград. Створює надмірну тінь, що пригнічує розвиток аґрусу.

Волоський горіх. Виділяє речовини, що блокують ріст сусідніх рослин.

Як правильно організувати посадки

Дотримуйтеся відстані не менше 1 метра між кущами.

Обирайте родючий, добре дренований ґрунт із нейтральною або слабокислою реакцією.

Садіть аґрус на сонячних ділянках, але він терпить і легку півтінь.

Забезпечуйте регулярний полив, особливо під час плодоношення.

