Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Не выбрасывайте старую фиалку — ее легко омолодить одним срезом

Не выбрасывайте старую фиалку — ее легко омолодить одним срезом

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 18:48
Как омолодить фиалку методом укоренения верхушки - подробная инструкция и советы
Фиалка на подоконнике. Фото: Pinterest

Когда нижние листья фиалки стареют и опускаются, растению требуется омоложение. Самый быстрый способ — укоренение верхушки, который позволяет получить новый здоровый цветок всего за несколько недель.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно омолодить фиалку методом укоренения верхушки.

Реклама
Читайте также:

Зачем фиалке требуется омоложение

С возрастом нижние листья опускаются, ствол оголяется, а цветок теряет декоративность. Укоренение верхушки позволяет быстро восстановить растение и вернуть компактную, здоровую розетку. Такой метод также стимулирует более активное цветение, поскольку растение получает мощный толчок к росту.

Как правильно срезать верхушку

Верхушку срезают острым стерильным инструментом. С отрезанной части осторожно удаляют лишние листья и бутоны, чтобы растение не тратило силы и направило энергию на образование корней. Чистый и ровный срез ускоряет укоренение и уменьшает риск загнивания.

Посадка верхушки в свежую почву

Срезанную верхушку высаживают в легкий воздухопроницаемый субстрат и увлажняют. Горшок ставят в минипарник или под прозрачный колпак — это создает влажный микроклимат, в котором отросток быстрее укореняется и не пересыхает. Регулярное проветривание минипарника предотвращает появление плесени и обеспечивает стабильное развитие молодого растения.

Когда появляется новое растение

При правильных условиях верхушка фиалки формирует корни примерно через три недели. После этого укоренившийся отросток можно пересадить в постоянный горшок — так вы получаете омоложенное, полноценное и красивое растение. Уже через несколько месяцев молодой куст начинает активно наращивать розетку и закладывать новые бутоны.

Мы уже рассказывали о том, как часто поливать антуриум и каких ошибок избегать, чтобы растение стабильно цвело.

Также ранее объясняли то, как сохранить тепло в курятнике и избежать охлаждения птиц в зимние морозы.

Подробнее мы рассказывали о том, какие растения нельзя сажать рядом с картофелем и почему такое соседство опасно.

растения цветы советы фиалка инструкция
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации