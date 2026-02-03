Как омолодить фиалку методом укоренения верхушки - подробная инструкция и советы

Фиалка на подоконнике. Фото: Pinterest

Когда нижние листья фиалки стареют и опускаются, растению требуется омоложение. Самый быстрый способ — укоренение верхушки, который позволяет получить новый здоровый цветок всего за несколько недель.

Зачем фиалке требуется омоложение

С возрастом нижние листья опускаются, ствол оголяется, а цветок теряет декоративность. Укоренение верхушки позволяет быстро восстановить растение и вернуть компактную, здоровую розетку. Такой метод также стимулирует более активное цветение, поскольку растение получает мощный толчок к росту.

Как правильно срезать верхушку

Верхушку срезают острым стерильным инструментом. С отрезанной части осторожно удаляют лишние листья и бутоны, чтобы растение не тратило силы и направило энергию на образование корней. Чистый и ровный срез ускоряет укоренение и уменьшает риск загнивания.

Посадка верхушки в свежую почву

Срезанную верхушку высаживают в легкий воздухопроницаемый субстрат и увлажняют. Горшок ставят в минипарник или под прозрачный колпак — это создает влажный микроклимат, в котором отросток быстрее укореняется и не пересыхает. Регулярное проветривание минипарника предотвращает появление плесени и обеспечивает стабильное развитие молодого растения.

Когда появляется новое растение

При правильных условиях верхушка фиалки формирует корни примерно через три недели. После этого укоренившийся отросток можно пересадить в постоянный горшок — так вы получаете омоложенное, полноценное и красивое растение. Уже через несколько месяцев молодой куст начинает активно наращивать розетку и закладывать новые бутоны.

