Не викидайте стару фіалку — її легко омолодити одним зрізом

Не викидайте стару фіалку — її легко омолодити одним зрізом

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 18:48
Як омолодити фіалку методом укорінення верхівки - детальна інструкція та поради
Фіалка на підвіконні. Фото: Pinterest

Коли нижнє листя фіалки старіє та опускається, рослині потрібне омолодження. Найшвидший спосіб — укорінення верхівки, який дозволяє отримати нову здорову квітку всього за кілька тижнів.

Новини.LIVE розповідає, як правильно омолодити фіалку методом укорінення верхівки.

Навіщо фіалці потрібне омолодження

З віком нижні листки опускаються, стовбур оголюється, а квітка втрачає декоративність. Укорінення верхівки дозволяє швидко відновити рослину й повернути компактну, здорову розетку. Такий метод також стимулює активніше цвітіння, оскільки рослина отримує потужний поштовх до росту.

Як правильно зрізати верхівку

Верхівку зрізають гострим стерильним інструментом. З відрізаної частини обережно видаляють зайве листя та бутони, щоб рослина не витрачала сили й спрямувала енергію на утворення коренів. Чистий та рівний зріз пришвидшує укорінення й зменшує ризик загнивання.

Посадка верхівки у свіжий ґрунт

Зрізану верхівку висаджують у легкий повітропроникний субстрат та зволожують. Горщик ставлять у мініпарник або під прозорий ковпак — це створює вологий мікроклімат, у якому відросток швидше укорінюється та не пересихає. Регулярне провітрювання мініпарника запобігає появі плісняви та забезпечує стабільний розвиток молодої рослини.

Коли з’являється нова рослина

При правильних умовах верхівка фіалки формує корені приблизно через три тижні. Після цього укорінений відросток можна пересадити у постійний горщик — так ви отримуєте омолоджену, повноцінну й красиву рослину. Уже через кілька місяців молодий кущ починає активно нарощувати розетку та закладати нові бутони.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
