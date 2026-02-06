Видео
Главная Дом и огород Лучшее место для картофеля — клубни растут вдвое быстрее

Лучшее место для картофеля — клубни растут вдвое быстрее

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 20:20
Где сажать картофель для высокого урожая - лучшее место и условия быстрого роста клубней
Человек собирает урожай картофеля. Фото: LSM

Урожай картофеля напрямую зависит от правильно выбранного участка — в удачном месте клубни растут быстрее, формируются крупнее и не болеют. Свет, дренаж и структура почвы определяют, каким будет результат сезона.

Новини.LIVE объясняет, где сажать картофель, чтобы ускорить рост клубней и получить стабильно высокий урожай.

Почему место для картофеля решает результат

Картофель чувствителен к освещению, влажности и структуре почвы. Даже качественный посадочный материал не компенсирует ошибки в выборе участка. Недостаточное солнце или чрезмерная влага резко снижают урожайность и влияют на формирование клубней.

Тень — главная причина мелкого картофеля

Картофель — светолюбивая культура. В тени ботва вытягивается, листья ослабевают, а клубни образуются мелкими и одиночными. Тень от построек, деревьев или заборов уменьшает урожайность в несколько раз, поэтому такие места считаются неудачными для посадки.

Низины и влага — риск загнивания урожая

В переувлажненной почве корни испытывают недостаток кислорода, растение ослабевает, а клубни часто поражаются грибковыми болезнями. Низины после дождя или таяния снега задерживают воду, что повышает риск фитофтороза и загнивания еще до сбора урожая.

Самый урожайный участок для картофеля

Картофель стоит сажать на ровных или слегка возвышенных местах, где почва:

  • рыхлая, воздухопроницаемая и без застоя воды;
  • хорошо прогревается и освещается в течение дня;
  • имеет среднюю влажность.

Если грунтовые воды залегают близко — помогут высокие гряды. Они обеспечивают дренаж и благоприятное развитие клубней.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
