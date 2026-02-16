Відео
Через цю добавку картопля дрібнішає — помилка в лунках

Через цю добавку картопля дрібнішає — помилка в лунках

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 19:48
Чому не можна вносити золу під картоплю - наслідки для врожаю та безпечні заміни
Врожай картоплі у кошику. Фото: Freepik

Зола корисна для більшості культур, але картопля її категорично не переносить під час посадки. Саме вона робить ґрунт лужним, через що бульби дрібнішають і уражуються паршею вже в перший сезон.

Новини.LIVE розповідає, чому зола шкодить картоплі, як вона впливає на якість бульб та чим краще замінити це підживлення під час посадки.

Читайте також:

Чому зола шкодить картоплі

Попіл лужнить ґрунт, а картопля потребує злегка підкисленого середовища. У лужному ґрунті бульби уражуються паршею, вкриваються виразками та формуються дрібними. Це основна причина, чому золу не сиплять у лунки.

Як зола впливає на інші підживлення

Зола нейтралізує дію азотних добрив. Якщо внести її разом із перегноєм або компостом, органічне підживлення просто "не спрацює". У результаті картопля отримує менше живлення й дає слабший урожай. Крім того, порушення балансу азоту затримує ріст бадилля та ослаблює кореневу систему, що відразу позначається на розмірі майбутніх бульб.

Коли попіл все ж можна використовувати

Золу не додають у лунки, але її допускається застосовувати по поверхні. Легке присипання кущів зверху може тимчасово відлякувати шкідників, не змінюючи кислотність ґрунту біля бульб. Використовувати її варто обережно та лише точково, щоб не порушити природний баланс ґрунту навколо картопляних кущів.

Чим замінити золу під час посадки

Перед посадкою краще дати картоплі:

  • перегній або компост — для структури й живлення;
  • мінімальні дози мінеральних добрив за потреби.

Такі добавки не змінюють кислотність ґрунту і не провокують хвороби, тому бульби ростуть рівними, великими й добре зберігаються.

Ми пояснювали те, як відсіяти порожні насінини й залишити лише якісні перед посівом.

Також розповідали про те, яке підживлення внести під яблуню, щоб зав’язі не осипались навіть після морозів.

Раніше повідомлялося про те, які сорти дині варто висадити, щоб отримати максимально солодкі плоди без зайвого догляду.

врожай поради город картопля деревна зола
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
