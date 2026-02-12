Як використовувати лавровий лист на городі - натуральне підживлення і захист рослин

Лавровий лист у тарілці. Фото: Pinterest

Лавровий лист може працювати не гірше за дорогі препарати: він відлякує шкідників, стримує грибкові хвороби й одночасно збагачує ґрунт. Дачники використовують цю спецію як натуральний захист для розсади й овочів.

Новини.LIVE розповідає, навіщо закопують лавровий лист на грядках і як цей простий прийом допомагає отримати здорові рослини та розкішний урожай.

Реклама

Читайте також:

Чому лавровий лист працює

Лавр містить ефірні олії та дубильні речовини, які пригнічують грибки й відлякують комах. Закладений у лунку або розкладений по грядках, він створює природний захисний бар’єр. Важлива умова — використовувати свіже, ароматне листя.

Захист від шкідників

Запах лавра не переносять попелиця, мурахи, капустяна мошка та дротяник. Достатньо закопати кілька листків на початку сезону, щоб зменшити кількість шкідників біля рослин. Ефект триває кілька тижнів, після чого листя оновлюють.

Профілактика хвороб

Речовини з лаврового листя у вологому ґрунті знижують ризик "чорної ніжки" та уповільнюють розвиток фітофтори. Це м’який природний антисептик, який не шкодить рослинам і дозволяє уникати агресивної хімії.

Натуральне підживлення

Поступово перегниваючи, лавровий лист збагачує ґрунт мікроелементами й покращує його структуру. Щоб підтримувати ефект протягом літа, городники радять раз на місяць підкладати нові листочки навколо рослин.

Ми вже писали про те, які роботи в саду та на городі варто виконати вже в лютому.

Раніше повідомлялося про те, як облаштувати вертикальні грядки та які рослини обрати.

Також ми пояснювали те, які розчини використовувати в лютому та як правильно обробити сад.