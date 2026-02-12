Как использовать лавровый лист на огороде - натуральная подкормка и защита растений

Лавровый лист в тарелке. Фото: Pinterest

Лавровый лист может работать не хуже дорогих препаратов: он отпугивает вредителей, сдерживает грибковые болезни и одновременно обогащает почву. Дачники используют эту специю как натуральную защиту для рассады и овощей.

Новини.LIVE рассказывает, зачем закапывают лавровый лист на грядках и как этот простой прием помогает получить здоровые растения и роскошный урожай.

Почему лавровый лист работает

Лавр содержит эфирные масла и дубильные вещества, которые подавляют грибки и отпугивают насекомых. Заложенный в лунку или разложенный по грядкам, он создает естественный защитный барьер. Важное условие — использовать свежие, ароматные листья.

Защита от вредителей

Запах лавра не переносят тля, муравьи, капустная мошка и проволочник. Достаточно закопать несколько листьев в начале сезона, чтобы уменьшить количество вредителей возле растений. Эффект длится несколько недель, после чего листья обновляют.

Профилактика болезней

Вещества из лавровых листьев во влажной почве снижают риск "черной ножки" и замедляют развитие фитофторы. Это мягкий природный антисептик, который не вредит растениям и позволяет избегать агрессивной химии.

Натуральная подкормка

Постепенно перегнивая, лавровый лист обогащает почву микроэлементами и улучшает ее структуру. Чтобы поддерживать эффект в течение лета, огородники советуют раз в месяц подкладывать новые листочки вокруг растений.

