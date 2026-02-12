Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Подкормка лавровым листом — натуральный метод для сильных растений

Подкормка лавровым листом — натуральный метод для сильных растений

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 20:00
Как использовать лавровый лист на огороде - натуральная подкормка и защита растений
Лавровый лист в тарелке. Фото: Pinterest

Лавровый лист может работать не хуже дорогих препаратов: он отпугивает вредителей, сдерживает грибковые болезни и одновременно обогащает почву. Дачники используют эту специю как натуральную защиту для рассады и овощей.

Новини.LIVE рассказывает, зачем закапывают лавровый лист на грядках и как этот простой прием помогает получить здоровые растения и роскошный урожай.

Реклама
Читайте также:

Почему лавровый лист работает

Лавр содержит эфирные масла и дубильные вещества, которые подавляют грибки и отпугивают насекомых. Заложенный в лунку или разложенный по грядкам, он создает естественный защитный барьер. Важное условие — использовать свежие, ароматные листья.

Защита от вредителей

Запах лавра не переносят тля, муравьи, капустная мошка и проволочник. Достаточно закопать несколько листьев в начале сезона, чтобы уменьшить количество вредителей возле растений. Эффект длится несколько недель, после чего листья обновляют.

Профилактика болезней

Вещества из лавровых листьев во влажной почве снижают риск "черной ножки" и замедляют развитие фитофторы. Это мягкий природный антисептик, который не вредит растениям и позволяет избегать агрессивной химии.

Натуральная подкормка

Постепенно перегнивая, лавровый лист обогащает почву микроэлементами и улучшает ее структуру. Чтобы поддерживать эффект в течение лета, огородники советуют раз в месяц подкладывать новые листочки вокруг растений.

Мы уже писали о том, какие работы в саду и на огороде стоит выполнить уже в феврале.

Ранее сообщалось о том, как обустроить вертикальные грядки и какие растения выбрать.

Также мы объясняли то, какие растворы использовать в феврале и как правильно обработать сад.

удобрения советы огород сад лавровый лист вредители
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации