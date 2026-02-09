Відео
Як врятувати зав'язь яблуні після заморозків — працює миттєво

Як врятувати зав’язь яблуні після заморозків — працює миттєво

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 14:36
Як зберегти зав’язь і підвищити врожайність яблуні - ефективне підживлення після заморозків
Врожай яблук на дереві в саду. Фото: Pinterest

Весняні заморозки часто спричиняють масове осипання зав’язей, і яблуні не встигають відновитися після стресу. Але проста підгодівля калієм допомагає дереву повернути сили та зберегти майбутній урожай.

Новини.LIVE пояснює, яке підживлення внести під яблуню, щоб зав’язі не осипались навіть після морозів.

Читайте також:

Чому яблуня скидає зав’язі після заморозків

Короткі весняні морози порушують обмін речовин дерева: клітини зневоднюються, плодоніжки слабшають, а яблуня не має сил утримувати зав’язі. У цей момент важливо допомогти дереву відновитися та відрегулювати водний баланс.

Сульфат калію — підживлення, що "приклеює" зав’язь

Калій виконує роль природного антисептика й реаніматора:

  • відновлює клітинний тиск;
  • зміцнює плодоніжки, щоб зав’язі не обсипались;
  • допомагає утримувати вологу всередині плодів;
  • підвищує стійкість дерева до стресу.

Для молодої яблуні достатньо 1 жмені, для дорослої — 2 жмені сульфату калію.

Як правильно приготувати розчин

  • Розчинити 1-2 жмені добрива в 10 л теплої води.
  • Попередньо полити пристовбурне коло чистою водою.
  • Вилити розчин рівномірно під корінь.
  • Для посилення ефекту додати 2 г бурштинової кислоти на 10 л.

Чого не можна робити після заморозків

Не вносьте під яблуню азотні добрива. Вони стимулюють ріст пагонів, забирають сили в дерева та провокують ще сильніше осипання зав’язей. Азот у цей період лише послаблює рослину, тому важливо дати їй час відновити клітинний баланс і зміцнити коріння.

Який результат

Правильна підтримка калієм дозволяє зберегти більшість зав’язей, а врожайність дорослої яблуні може зрости на 3-4 кг навіть після стресових заморозків. Таке підживлення допомагає дереву швидше відновити тканини й увійти в активний період росту без втрати плодів.

Ми вже писали про те, як прибрати протяги й зберегти тепло в квартирі за допомогою простого та бюджетного методу.

Раніше пояснювали те, які рослини не можна садити поруч із картоплею та чому таке сусідство небезпечне.

Детальніше розповідали про те, як приготувати безпечне добриво для заміокулькаса і як правильно його застосовувати.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
