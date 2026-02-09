Как сохранить завязь и повысить урожайность яблони - эффективная подкормка после заморозков

Как спасти завязь яблони после заморозков — работает мгновенно
Весенние заморозки часто вызывают массовое осыпание завязей, и яблони не успевают восстановиться после стресса. Но простая подкормка калием помогает дереву вернуть силы и сохранить будущий урожай.
Новини.LIVE объясняет, какую подкормку внести под яблоню, чтобы завязи не осыпались даже после морозов.
Почему яблоня сбрасывает завязи после заморозков
Короткие весенние морозы нарушают обмен веществ дерева: клетки обезвоживаются, плодоножки ослабевают, а у яблони нет сил удерживать завязи. В этот момент важно помочь дереву восстановиться и отрегулировать водный баланс.
Сульфат калия — подкормка, которая "приклеивает" завязь
Калий выполняет роль природного антисептика и реаниматора:
- восстанавливает клеточное давление;
- укрепляет плодоножки, чтобы завязи не осыпались;
- помогает удерживать влагу внутри плодов;
- повышает устойчивость дерева к стрессу.
Для молодой яблони достаточно 1 горсти, для взрослой — 2 горсти сульфата калия.
Как правильно приготовить раствор
- Растворить 1-2 горсти удобрения в 10 л теплой воды.
- Предварительно полить приствольный круг чистой водой.
- Вылить раствор равномерно под корень.
- Для усиления эффекта добавить 2 г янтарной кислоты на 10 л.
Чего нельзя делать после заморозков
Не вносите под яблоню азотные удобрения. Они стимулируют рост побегов, забирают силы у дерева и провоцируют еще более сильное осыпание завязей. Азот в этот период лишь ослабляет растение, поэтому важно дать ему время восстановить клеточный баланс и укрепить корни.
Какой результат
Правильная поддержка калием позволяет сохранить большинство завязей, а урожайность взрослой яблони может вырасти на 3-4 кг даже после стрессовых заморозков. Такая подкормка помогает дереву быстрее восстановить ткани и войти в активный период роста без потери плодов.
