Как защитить саженцы от сильных морозов - простой метод укрытия картоном

Дерево в снегу. Фото: iStockphoto

Сильные морозы быстрее всего повреждают молодые саженцы, и без защиты они могут полностью погибнуть даже за несколько холодных ночей. Есть простой способ уберечь деревья без затрат и сложных укрытий.

Новини.LIVE рассказывает, как быстро и правильно защитить саженцы от морозов с помощью обычного картона.

Почему саженцы нуждаются в защите

Однолетние и молодые деревья наиболее чувствительны к морозам: корневая система начинает подмерзать уже при -10 °C при длительном холоде. Если температура опускается ниже -22 °C, риск гибели штамба и корней становится критическим — и дерево уже не восстановится, даже если верхушка выживет.

Простой материал, который спасет сад

Садоводы советуют использовать обычный серый картон. Он удерживает тепло, защищает от ветра и впоследствии превращается в компост. Для одного саженца хватает 1-2 минут работы, а эффективность такого укрытия значительно выше, чем у ткани или полиэтилена.

Как правильно укрыть саженцы

Обмотайте штамб молодого дерева картоном в несколько слоев.

Выложите картон по кругу вокруг дерева, тоже слоями.

Засыпьте снегом. Если снега нет — полейте водой, чтобы картон примерз и зафиксировался.

Преимущества метода

Картонное укрытие сохраняет тепло у корней, уменьшает риск подмерзания и защищает от ветрового охлаждения. Метод дешевый, экологичный и подходит для большинства плодовых культур. Кроме того, картон постепенно разлагается и улучшает плодородие почвы весной.

