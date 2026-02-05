Как защитить саженцы от сильных морозов - простой метод укрытия картоном

Один простой способ защитить саженцы от морозов в феврале
Сильные морозы быстрее всего повреждают молодые саженцы, и без защиты они могут полностью погибнуть даже за несколько холодных ночей. Есть простой способ уберечь деревья без затрат и сложных укрытий.
Новини.LIVE рассказывает, как быстро и правильно защитить саженцы от морозов с помощью обычного картона.
Почему саженцы нуждаются в защите
Однолетние и молодые деревья наиболее чувствительны к морозам: корневая система начинает подмерзать уже при -10 °C при длительном холоде. Если температура опускается ниже -22 °C, риск гибели штамба и корней становится критическим — и дерево уже не восстановится, даже если верхушка выживет.
Простой материал, который спасет сад
Садоводы советуют использовать обычный серый картон. Он удерживает тепло, защищает от ветра и впоследствии превращается в компост. Для одного саженца хватает 1-2 минут работы, а эффективность такого укрытия значительно выше, чем у ткани или полиэтилена.
Как правильно укрыть саженцы
- Обмотайте штамб молодого дерева картоном в несколько слоев.
- Выложите картон по кругу вокруг дерева, тоже слоями.
- Засыпьте снегом. Если снега нет — полейте водой, чтобы картон примерз и зафиксировался.
Преимущества метода
Картонное укрытие сохраняет тепло у корней, уменьшает риск подмерзания и защищает от ветрового охлаждения. Метод дешевый, экологичный и подходит для большинства плодовых культур. Кроме того, картон постепенно разлагается и улучшает плодородие почвы весной.
