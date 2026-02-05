Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Один простой способ защитить саженцы от морозов в феврале

Один простой способ защитить саженцы от морозов в феврале

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 10:11
Как защитить саженцы от сильных морозов - простой метод укрытия картоном
Дерево в снегу. Фото: iStockphoto

Сильные морозы быстрее всего повреждают молодые саженцы, и без защиты они могут полностью погибнуть даже за несколько холодных ночей. Есть простой способ уберечь деревья без затрат и сложных укрытий.

Новини.LIVE рассказывает, как быстро и правильно защитить саженцы от морозов с помощью обычного картона.

Реклама
Читайте также:

Почему саженцы нуждаются в защите

Однолетние и молодые деревья наиболее чувствительны к морозам: корневая система начинает подмерзать уже при -10 °C при длительном холоде. Если температура опускается ниже -22 °C, риск гибели штамба и корней становится критическим — и дерево уже не восстановится, даже если верхушка выживет.

Простой материал, который спасет сад

Садоводы советуют использовать обычный серый картон. Он удерживает тепло, защищает от ветра и впоследствии превращается в компост. Для одного саженца хватает 1-2 минут работы, а эффективность такого укрытия значительно выше, чем у ткани или полиэтилена.

Как правильно укрыть саженцы

  • Обмотайте штамб молодого дерева картоном в несколько слоев.
  • Выложите картон по кругу вокруг дерева, тоже слоями.
  • Засыпьте снегом. Если снега нет — полейте водой, чтобы картон примерз и зафиксировался.

Преимущества метода

Картонное укрытие сохраняет тепло у корней, уменьшает риск подмерзания и защищает от ветрового охлаждения. Метод дешевый, экологичный и подходит для большинства плодовых культур. Кроме того, картон постепенно разлагается и улучшает плодородие почвы весной.

Мы уже писали о том, как сделать минипарник из бутылки быстро и качественно.

Ранее объясняли то, как высадить крокусы для раннего цветения.

Подробнее рассказывали о том, какие пары растений не стоит сажать рядом и почему это вредит саду.

деревья морозы сад саженцы картон защита
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации