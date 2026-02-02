Какие многолетние растения нельзя сажать вместе - список несовместимых пар и причины

Человек высаживает цветы в саду. Фото: Freepik

Некоторые многолетние растения не уживаются друг с другом и могут подавлять соседей, даже если выглядят идеально в композиции. Неудачное сочетание приводит к болезням, конкуренции и слабому цветению.

Новини.LIVE объясняет, какие пары растений не стоит сажать рядом и почему это вредит саду.

Растения, которые не стоит сочетать

Несовместимость многолетников чаще всего связана с различными требованиями к влаге, солнцу или пространству. Такие сочетания подавляют рост, провоцируют грибковые болезни и замедляют развитие обоих растений.

Неудачные пары

Лаванда и хосты — солнцелюбивая лаванда не терпит влажной почвы, которая нужна хостам.

Флоксы и хосты — тень от хост создает условия для плесени у флоксов.

Пионы и дельфиниумы — дельфиниумы затеняют пионы и забирают влагу.

Гейхера и японские анемоны — анемоны быстро "душат" гейхеру из-за агрессивного роста.

Дельфиниумы и люпин — имеют общие болезни, которые быстро передаются.

Мята и клубника — мята разрастается и вытесняет низкорослые культуры.

Почему важно учитывать соседство

Неправильные соседи конкурируют за воду, свет и питательные вещества, из-за чего растения слабеют, реже цветут и чаще болеют. Правильная планировка клумбы поможет избежать этой конкуренции.

На что обратить внимание при посадке

Подбирайте культуры по одинаковым потребностям к свету и почве. Агрессивные растения высаживайте в отдельные зоны или в контейнеры, чтобы они не угнетали другие многолетники. Важно также следить за расстоянием между кустами, чтобы корни не конкурировали за пространство и питательные вещества.

