Які багаторічні рослини не можна садити разом - список несумісних пар і причини

Не садіть їх поруч — ці багаторічники конфліктують у саду
Деякі багаторічні рослини не уживаються одна з одною та можуть пригнічувати сусідів, навіть якщо виглядають ідеально в композиції. Невдале поєднання призводить до хвороб, конкуренції та слабкого цвітіння.
Новини.LIVE пояснює, які пари рослин не варто садити поруч і чому це шкодить саду.
Рослини, які не варто поєднувати
Несумісність багаторічників найчастіше пов’язана з різними вимогами до вологи, сонця чи простору. Такі поєднання пригнічують ріст, провокують грибкові хвороби та сповільнюють розвиток обох рослин.
Невдалі пари
- Лаванда та хости — сонцелюбна лаванда не терпить вологого ґрунту, який потрібен хостам.
- Флокси та хости — тінь від хостів створює умови для цвілі у флоксів.
- Півонії та дельфініуми — дельфініуми затінюють півонії та забирають вологу.
- Гейхера та японські анемони — анемони швидко "задушують" гейхеру через агресивний ріст.
- Дельфініуми та люпин — мають спільні хвороби, які швидко передаються.
- М’ята та полуниця — м’ята розростається і витісняє низькорослі культури.
Чому важливо враховувати сусідство
Неправильні сусіди конкурують за воду, світло та поживні речовини, через що рослини слабшають, рідше цвітуть і частіше хворіють. Правильне планування клумби допоможе уникнути цієї конкуренції.
На що звернути увагу при посадці
Підбирайте культури за однаковими потребами до світла та ґрунту. Агресивні рослини висаджуйте в окремі зони або в контейнери, щоб вони не пригнічували інші багаторічники. Важливо також стежити за відстанню між кущами, щоб коріння не конкурувало за простір і поживні речовини.
