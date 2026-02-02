Які багаторічні рослини не можна садити разом - список несумісних пар і причини

Людина висаджує квіти в саду. Фото: Freepik

Деякі багаторічні рослини не уживаються одна з одною та можуть пригнічувати сусідів, навіть якщо виглядають ідеально в композиції. Невдале поєднання призводить до хвороб, конкуренції та слабкого цвітіння.

Новини.LIVE пояснює, які пари рослин не варто садити поруч і чому це шкодить саду.

Рослини, які не варто поєднувати

Несумісність багаторічників найчастіше пов’язана з різними вимогами до вологи, сонця чи простору. Такі поєднання пригнічують ріст, провокують грибкові хвороби та сповільнюють розвиток обох рослин.

Невдалі пари

Лаванда та хости — сонцелюбна лаванда не терпить вологого ґрунту, який потрібен хостам.

Флокси та хости — тінь від хостів створює умови для цвілі у флоксів.

Півонії та дельфініуми — дельфініуми затінюють півонії та забирають вологу.

Гейхера та японські анемони — анемони швидко "задушують" гейхеру через агресивний ріст.

Дельфініуми та люпин — мають спільні хвороби, які швидко передаються.

М’ята та полуниця — м’ята розростається і витісняє низькорослі культури.

Чому важливо враховувати сусідство

Неправильні сусіди конкурують за воду, світло та поживні речовини, через що рослини слабшають, рідше цвітуть і частіше хворіють. Правильне планування клумби допоможе уникнути цієї конкуренції.

На що звернути увагу при посадці

Підбирайте культури за однаковими потребами до світла та ґрунту. Агресивні рослини висаджуйте в окремі зони або в контейнери, щоб вони не пригнічували інші багаторічники. Важливо також стежити за відстанню між кущами, щоб коріння не конкурувало за простір і поживні речовини.

