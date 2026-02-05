Як захистити саджанці від сильних морозів - простий метод укриття картоном

Дерево в снігу. Фото: iStockphoto

Сильні морози найшвидше пошкоджують молоді саджанці, і без захисту вони можуть повністю загинути навіть за кілька холодних ночей. Є простий спосіб уберегти дерева без витрат та складних укриттів.

Новини.LIVE розповідає, як швидко й правильно захистити саджанці від морозів за допомогою звичайного картону.

Чому саджанці потребують захисту

Однорічні та молоді дерева найбільш чутливі до морозів: коренева система починає підмерзати вже при -10 °C за тривалого холоду. Якщо температура опускається нижче -22 °C, ризик загибелі штамба та коренів стає критичним — і дерево вже не відновиться, навіть якщо верхівка виживе.

Простий матеріал, який врятує сад

Садівники радять використовувати звичайний сірий картон. Він утримує тепло, захищає від вітру та згодом перетворюється на компост. Для одного саджанця вистачає 1-2 хвилин роботи, а ефективність такого укриття значно вища, ніж у тканини чи поліетилену.

Як правильно укрити саджанці

Обмотайте штамб молодого дерева картоном у кілька шарів.

Викладіть картон по колу навколо дерева, теж шарами.

Засипте снігом. Якщо снігу немає — полийте водою, щоб картон примерз і зафіксувався.

Переваги методу

Картонне укриття зберігає тепло біля коренів, зменшує ризик підмерзання та захищає від вітрового охолодження. Метод дешевий, екологічний та підходить для більшості плодових культур. Крім того, картон поступово розкладається й покращує родючість ґрунту навесні.

