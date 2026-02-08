Як перевірити схожість насіння у солоній воді - універсальний швидкий метод

Людина сіє насіння. Фото: Decorexpro

Перевірити схожість насіння можна без землі — простий тест у солоній воді за кілька хвилин покаже, які зерна дійсно життєздатні. Метод підходить для більшості овочів та квітів і дає точний результат.

Новини.LIVE пояснює, як відсіяти порожні насінини й залишити лише якісні перед посівом.

Навіщо перевіряти насіння перед посівом

Перевірка допомагає одразу визначити життєздатні насінини та не витрачати ґрунт на ті, що гарантовано не проростуть. Метод у солоній воді працює швидко, чисто й підходить більшості городніх культур.

Як провести тест у солоній воді — покроково

Розчиніть 1 ч. л. солі в 1 л води;

Висипте насіння та зачекайте 10-15 хвилин;

Насіння, що тоне — якісне, його можна висівати;

Насіння, що спливає — порожнє, його варто відбракувати.

Що робити з насінням після перевірки

Насіння, яке опустилося на дно, промийте чистою водою, щоб прибрати залишки солі. Для негайного посіву покладіть у вологу серветку або висівайте в ґрунт. Для зберігання — добре висушіть на папері та залиште в сухому теплому місці.

Для яких культур метод підходить

Метод універсальний і чудово працює для:

томатів, перцю, баклажанів;

капусти, огірків, кабачків, гарбуза;

більшості пряних та декоративних рослин;

квітів із щільною оболонкою.

Коли тест може бути неточним

Деяке насіння природно містить ефірні олії, через що може плавати навіть якісне:

морква;

кріп;

петрушка на корінь;

селера;

пастернак.

Для таких культур краще застосовувати метод пророщування у вологій серветці.

