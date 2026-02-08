Відео
Головна Дім та город Надійний спосіб визначити схожість насіння перед посівом

Надійний спосіб визначити схожість насіння перед посівом

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 01:21
Як перевірити схожість насіння у солоній воді - універсальний швидкий метод
Людина сіє насіння. Фото: Decorexpro

Перевірити схожість насіння можна без землі — простий тест у солоній воді за кілька хвилин покаже, які зерна дійсно життєздатні. Метод підходить для більшості овочів та квітів і дає точний результат.

Новини.LIVE пояснює, як відсіяти порожні насінини й залишити лише якісні перед посівом.

Читайте також:

Навіщо перевіряти насіння перед посівом

Перевірка допомагає одразу визначити життєздатні насінини та не витрачати ґрунт на ті, що гарантовано не проростуть. Метод у солоній воді працює швидко, чисто й підходить більшості городніх культур.

Як провести тест у солоній воді — покроково

  • Розчиніть 1 ч. л. солі в 1 л води;
  • Висипте насіння та зачекайте 10-15 хвилин;
  • Насіння, що тоне — якісне, його можна висівати;
  • Насіння, що спливає — порожнє, його варто відбракувати.

Що робити з насінням після перевірки

Насіння, яке опустилося на дно, промийте чистою водою, щоб прибрати залишки солі. Для негайного посіву покладіть у вологу серветку або висівайте в ґрунт. Для зберігання — добре висушіть на папері та залиште в сухому теплому місці.

Для яких культур метод підходить

Метод універсальний і чудово працює для:

  • томатів, перцю, баклажанів;
  • капусти, огірків, кабачків, гарбуза;
  • більшості пряних та декоративних рослин;
  • квітів із щільною оболонкою.

Коли тест може бути неточним

Деяке насіння природно містить ефірні олії, через що може плавати навіть якісне:

  • морква;
  • кріп;
  • петрушка на корінь;
  • селера;
  • пастернак.

Для таких культур краще застосовувати метод пророщування у вологій серветці.

Ми вже писали про те, як швидко проростити насіння буряка за допомогою мінерального наповнювача.

Раніше пояснювали те, навіщо обробляти смородину окропом навесні та за яких умов це справді корисно.

Детальніше розповідали про те, як правильно обрізати яблуню в лютому за схемою "Чаша" та які результати дає таке формування крони.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
