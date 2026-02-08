Как проверить всхожесть семян в соленой воде - универсальный быстрый метод

Человек сеет семена. Фото: Decorexpro

Проверить всхожесть семян можно без земли — простой тест в соленой воде за несколько минут покажет, какие зерна действительно жизнеспособны. Метод подходит для большинства овощей и цветов и дает точный результат.

Новини.LIVE объясняет, как отсеять пустые семена и оставить только качественные перед посевом.

Зачем проверять семена перед посевом

Проверка помогает сразу определить жизнеспособные семена и не тратить почву на те, которые гарантированно не прорастут. Метод в соленой воде работает быстро, чисто и подходит большинству огородных культур.

Как провести тест в соленой воде — пошагово

Растворите 1 ч. л. соли в 1 л воды;

Высыпьте семена и подождите 10-15 минут;

Семена, которые тонут - качественные, их можно высевать;

Всплывающие семена — пустые, их следует отбраковать.

Что делать с семенами после проверки

Семена, которые опустились на дно, промойте чистой водой, чтобы убрать остатки соли. Для немедленного посева положите во влажную салфетку или высевайте в грунт. Для хранения — хорошо высушите на бумаге и оставьте в сухом теплом месте.

Для каких культур метод подходит

Метод универсальный и прекрасно работает для:

томатов, перца, баклажанов;

капусты, огурцов, кабачков, тыквы, тыквы;

большинства пряных и декоративных растений;

цветов с плотной оболочкой.

Когда тест может быть неточным

Некоторые семена естественно содержат эфирные масла, из-за чего могут плавать даже качественные:

морковь;

укроп;

петрушка на корень;

сельдерей;

пастернак.

Для таких культур лучше применять метод проращивания во влажной салфетке.

