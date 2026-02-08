Как проверить всхожесть семян в соленой воде - универсальный быстрый метод

Надежный способ определить всхожесть семян перед посевом
Проверить всхожесть семян можно без земли — простой тест в соленой воде за несколько минут покажет, какие зерна действительно жизнеспособны. Метод подходит для большинства овощей и цветов и дает точный результат.
Новини.LIVE объясняет, как отсеять пустые семена и оставить только качественные перед посевом.
Зачем проверять семена перед посевом
Проверка помогает сразу определить жизнеспособные семена и не тратить почву на те, которые гарантированно не прорастут. Метод в соленой воде работает быстро, чисто и подходит большинству огородных культур.
Как провести тест в соленой воде — пошагово
- Растворите 1 ч. л. соли в 1 л воды;
- Высыпьте семена и подождите 10-15 минут;
- Семена, которые тонут - качественные, их можно высевать;
- Всплывающие семена — пустые, их следует отбраковать.
Что делать с семенами после проверки
Семена, которые опустились на дно, промойте чистой водой, чтобы убрать остатки соли. Для немедленного посева положите во влажную салфетку или высевайте в грунт. Для хранения — хорошо высушите на бумаге и оставьте в сухом теплом месте.
Для каких культур метод подходит
Метод универсальный и прекрасно работает для:
- томатов, перца, баклажанов;
- капусты, огурцов, кабачков, тыквы, тыквы;
- большинства пряных и декоративных растений;
- цветов с плотной оболочкой.
Когда тест может быть неточным
Некоторые семена естественно содержат эфирные масла, из-за чего могут плавать даже качественные:
- морковь;
- укроп;
- петрушка на корень;
- сельдерей;
- пастернак.
Для таких культур лучше применять метод проращивания во влажной салфетке.
