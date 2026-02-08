Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Надежный способ определить всхожесть семян перед посевом

Надежный способ определить всхожесть семян перед посевом

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 01:21
Как проверить всхожесть семян в соленой воде - универсальный быстрый метод
Человек сеет семена. Фото: Decorexpro

Проверить всхожесть семян можно без земли — простой тест в соленой воде за несколько минут покажет, какие зерна действительно жизнеспособны. Метод подходит для большинства овощей и цветов и дает точный результат.

Новини.LIVE объясняет, как отсеять пустые семена и оставить только качественные перед посевом.

Реклама
Читайте также:

Зачем проверять семена перед посевом

Проверка помогает сразу определить жизнеспособные семена и не тратить почву на те, которые гарантированно не прорастут. Метод в соленой воде работает быстро, чисто и подходит большинству огородных культур.

Как провести тест в соленой воде — пошагово

  • Растворите 1 ч. л. соли в 1 л воды;
  • Высыпьте семена и подождите 10-15 минут;
  • Семена, которые тонут - качественные, их можно высевать;
  • Всплывающие семена — пустые, их следует отбраковать.

Что делать с семенами после проверки

Семена, которые опустились на дно, промойте чистой водой, чтобы убрать остатки соли. Для немедленного посева положите во влажную салфетку или высевайте в грунт. Для хранения — хорошо высушите на бумаге и оставьте в сухом теплом месте.

Для каких культур метод подходит

Метод универсальный и прекрасно работает для:

  • томатов, перца, баклажанов;
  • капусты, огурцов, кабачков, тыквы, тыквы;
  • большинства пряных и декоративных растений;
  • цветов с плотной оболочкой.

Когда тест может быть неточным

Некоторые семена естественно содержат эфирные масла, из-за чего могут плавать даже качественные:

  • морковь;
  • укроп;
  • петрушка на корень;
  • сельдерей;
  • пастернак.

Для таких культур лучше применять метод проращивания во влажной салфетке.

Мы уже писали о том, как быстро прорастить семена свеклы с помощью минерального наполнителя.

Ранее объясняли то, зачем обрабатывать смородину кипятком весной и при каких условиях это действительно полезно.

Подробнее рассказывали о том, как правильно обрезать яблоню в феврале по схеме "Чаша" и какие результаты дает такое формирование кроны.

советы проверки эффективные способы семена метод
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации