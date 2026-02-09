Найсолодші дині для вирощування - три сорти з високим цукром

Диня росте на городі. Фото: Pinterest

У сезоні 2026 дачники все частіше обирають сорти дині з підвищеним вмістом цукру, які стабільно дають солодкі й рясні врожаї навіть за мінливої погоди. Агрономи виокремили три найкращі варіанти.

Новини.LIVE розповідає, які сорти дині варто висадити, щоб отримати максимально солодкі плоди без зайвого догляду.

Реклама

Читайте також:

Найсолодші сорти дині для посадки у 2026 році

Агрономи радять обирати сорти з високим вмістом цукру, стійкістю до хвороб та адаптивністю до погодних змін. Найкраще диня росте на суглинистих і піщаних ґрунтах, даючи стабільний урожай навіть у несприятливих умовах.

Три сорти з аномальною солодкістю

Рання 113 — швидке дозрівання, виражений аромат, висока цукристість, витримує перепади температур.

Карамелька — один із найсолодших сортів, стійкий до хвороб, рясно плодоносить при мінімальному догляді.

Флоренція F1 — гібрид із медовим смаком, стабільним урожаєм та високою витривалістю у різних кліматичних зонах.

Чому ці сорти обирають досвідчені садівники

Вони добре переносять температурні коливання, не потребують складного догляду та формують плоди з вираженою солодкістю. Такі дині підходять як для вирощування на городі, так і для комерційної реалізації.

Переваги вибору солодких сортів

Сорти з високим вмістом цукру дозволяють отримати стабільно солодкий урожай незалежно від погоди. Вони швидко дозрівають, дають рівні плоди й легко адаптуються до умов різних регіонів, що робить їх універсальними для кожного дачника.

Ми вже писали про те, які розчини використовувати в лютому та як правильно обробити сад.

Раніше повідомлялося про те, чому не можна косити газон у лютому та коли безпечно проводити перше весняне підстригання.

Також ми пояснювали те, де тримати спатифілум, щоб забезпечити йому тривале та регулярне цвітіння протягом року.