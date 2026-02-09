Найсолодші дині для вирощування - три сорти з високим цукром

Найсолодші сорти дині — три варіанти, що не підведуть
У сезоні 2026 дачники все частіше обирають сорти дині з підвищеним вмістом цукру, які стабільно дають солодкі й рясні врожаї навіть за мінливої погоди. Агрономи виокремили три найкращі варіанти.
Новини.LIVE розповідає, які сорти дині варто висадити, щоб отримати максимально солодкі плоди без зайвого догляду.
Найсолодші сорти дині для посадки у 2026 році
Агрономи радять обирати сорти з високим вмістом цукру, стійкістю до хвороб та адаптивністю до погодних змін. Найкраще диня росте на суглинистих і піщаних ґрунтах, даючи стабільний урожай навіть у несприятливих умовах.
Три сорти з аномальною солодкістю
- Рання 113 — швидке дозрівання, виражений аромат, висока цукристість, витримує перепади температур.
- Карамелька — один із найсолодших сортів, стійкий до хвороб, рясно плодоносить при мінімальному догляді.
- Флоренція F1 — гібрид із медовим смаком, стабільним урожаєм та високою витривалістю у різних кліматичних зонах.
Чому ці сорти обирають досвідчені садівники
Вони добре переносять температурні коливання, не потребують складного догляду та формують плоди з вираженою солодкістю. Такі дині підходять як для вирощування на городі, так і для комерційної реалізації.
Переваги вибору солодких сортів
Сорти з високим вмістом цукру дозволяють отримати стабільно солодкий урожай незалежно від погоди. Вони швидко дозрівають, дають рівні плоди й легко адаптуються до умов різних регіонів, що робить їх універсальними для кожного дачника.
Ми вже писали про те, які розчини використовувати в лютому та як правильно обробити сад.
Раніше повідомлялося про те, чому не можна косити газон у лютому та коли безпечно проводити перше весняне підстригання.
Також ми пояснювали те, де тримати спатифілум, щоб забезпечити йому тривале та регулярне цвітіння протягом року.
Читайте Новини.LIVE!