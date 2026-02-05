Відео
Не косіть газон у лютому — помилка, через яку трава рідшає

Не косіть газон у лютому — помилка, через яку трава рідшає

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 18:51
Чому не можна косити газон у лютому - помилка, яка робить траву рідкою та слабкою
Рука на газоні. Фото: Pinterest

У лютому газон ще не відновився після зими, і раннє косіння може серйозно послабити траву та зробити покрив рідким на весь сезон. Саме в цей період рослини потребують накопичення сил, а не додаткового стресу.

Новини.LIVE пояснює, чому не можна косити газон у лютому та коли безпечно проводити перше весняне підстригання.

Читайте також:

Чому не можна косити газон у лютому

У кінці зими трава лише виходить зі стану спокою і починає накопичувати поживні речовини. Якщо підстригти її надто рано, рослини не встигають зміцнити коріння, втрачають енергію та стають тоншими. Це може позначитися на густоті й стійкості газону на весь сезон.

Коли проводити перше косіння

Починати косити газон варто не раніше середини березня, орієнтуючись на погодні умови:

  • денна температура стабільно вище +8 °C;
  • ґрунт прогрівся до +6 °C;
  • земля перестала бути надто вологою і не провалюється під ногами.

Лише за таких умов газон добре переносить перше підстригання і не втрачає густоти.

Як правильно косити ранньою весною

Для першого підстригання зрізають тільки верхній шар трави, не роблячи покрив занадто коротким. Низьке косіння на початку сезону часто викликає "лисі" ділянки, нерівності та ослаблення трав’яного покриву.

Чому варто бути терплячими

Якщо дати газону час на зміцнення після зими, трава буде густішою, міцнішою та рівномірною. Набагато корисніше почекати сприятливих умов, ніж поспішати з косаркою й завдати шкоди покриву.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
