Почему нельзя косить газон в феврале - ошибка, которая делает траву редкой и слабой

В феврале газон еще не восстановился после зимы, и раннее кошение может серьезно ослабить траву и сделать покров редким на весь сезон. Именно в этот период растения нуждаются в накоплении сил, а не в дополнительном стрессе.

Новини.LIVE объясняет, почему нельзя косить газон в феврале и когда безопасно проводить первую весеннюю стрижку.

Почему нельзя косить газон в феврале

В конце зимы трава только выходит из состояния покоя и начинает накапливать питательные вещества. Если подстричь ее слишком рано, растения не успевают укрепить корни, теряют энергию и становятся тоньше. Это может сказаться на густоте и устойчивости газона на весь сезон.

Когда проводить первое кошение

Начинать косить газон стоит не раньше середины марта, ориентируясь на погодные условия:

дневная температура стабильно выше +8 °С;

почва прогрелась до +6 °С;

земля перестала быть слишком влажной и не проваливается под ногами.

Только при таких условиях газон хорошо переносит первую стрижку и не теряет густоты.

Как правильно косить ранней весной

Для первой стрижки срезают только верхний слой травы, не делая покров слишком коротким. Низкое кошение в начале сезона часто вызывает "лысые" участки, неровности и ослабление травяного покрова.

Почему стоит быть терпеливыми

Если дать газону время на укрепление после зимы, трава будет гуще, крепче и равномернее. Гораздо полезнее подождать благоприятных условий, чем спешить с косилкой и нанести вред покрову.

