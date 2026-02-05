Почему нельзя косить газон в феврале - ошибка, которая делает траву редкой и слабой

Не косите газон в феврале — ошибка, из-за которой трава редеет
В феврале газон еще не восстановился после зимы, и раннее кошение может серьезно ослабить траву и сделать покров редким на весь сезон. Именно в этот период растения нуждаются в накоплении сил, а не в дополнительном стрессе.
Новини.LIVE объясняет, почему нельзя косить газон в феврале и когда безопасно проводить первую весеннюю стрижку.
Почему нельзя косить газон в феврале
В конце зимы трава только выходит из состояния покоя и начинает накапливать питательные вещества. Если подстричь ее слишком рано, растения не успевают укрепить корни, теряют энергию и становятся тоньше. Это может сказаться на густоте и устойчивости газона на весь сезон.
Когда проводить первое кошение
Начинать косить газон стоит не раньше середины марта, ориентируясь на погодные условия:
- дневная температура стабильно выше +8 °С;
- почва прогрелась до +6 °С;
- земля перестала быть слишком влажной и не проваливается под ногами.
Только при таких условиях газон хорошо переносит первую стрижку и не теряет густоты.
Как правильно косить ранней весной
Для первой стрижки срезают только верхний слой травы, не делая покров слишком коротким. Низкое кошение в начале сезона часто вызывает "лысые" участки, неровности и ослабление травяного покрова.
Почему стоит быть терпеливыми
Если дать газону время на укрепление после зимы, трава будет гуще, крепче и равномернее. Гораздо полезнее подождать благоприятных условий, чем спешить с косилкой и нанести вред покрову.
