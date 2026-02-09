Видео
Самые сладкие сорта дыни — три варианта, которые не подведут

Самые сладкие сорта дыни — три варианта, которые не подведут

Ua ru
9 февраля 2026
Самые сладкие дыни для выращивания - три сорта с высоким сахаром
Дыня растет на огороде. Фото: Pinterest

В сезоне 2026 дачники все чаще выбирают сорта дыни с повышенным содержанием сахара, которые стабильно дают сладкие и обильные урожаи даже при переменчивой погоде. Агрономы выделили три лучших варианта.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта дыни стоит высадить, чтобы получить максимально сладкие плоды без лишнего ухода.

Читайте также:

Самые сладкие сорта дыни для посадки в 2026 году

Агрономы советуют выбирать сорта с высоким содержанием сахара, устойчивостью к болезням и адаптивностью к погодным изменениям. Лучше всего дыня растет на суглинистых и песчаных почвах, давая стабильный урожай даже в неблагоприятных условиях.

Три сорта с аномальной сладостью

  • Ранняя 113 — быстрое созревание, выраженный аромат, высокая сахаристость, выдерживает перепады температур.
  • Карамелька — один из самых сладких сортов, устойчив к болезням, обильно плодоносит при минимальном уходе.
  • Флоренция F1 — гибрид с медовым вкусом, стабильным урожаем и высокой выносливостью в различных климатических зонах.

Почему эти сорта выбирают опытные садоводы

Они хорошо переносят температурные колебания, не требуют сложного ухода и формируют плоды с выраженной сладостью. Такие дыни подходят как для выращивания на огороде, так и для коммерческой реализации.

Преимущества выбора сладких сортов

Сорта с высоким содержанием сахара позволяют получить стабильно сладкий урожай независимо от погоды. Они быстро созревают, дают ровные плоды и легко адаптируются к условиям разных регионов, что делает их универсальными для каждого дачника.

Мы уже писали о том, какие растворы использовать в феврале и как правильно обработать сад.

Ранее сообщалось о том, почему нельзя косить газон в феврале и когда безопасно проводить первую весеннюю стрижку.

Также мы объясняли то, где держать спатифиллум, чтобы обеспечить ему длительное и регулярное цветение в течение года.

Леонид Волков
Автор:
Леонид Волков
