Самые сладкие дыни для выращивания - три сорта с высоким сахаром

В сезоне 2026 дачники все чаще выбирают сорта дыни с повышенным содержанием сахара, которые стабильно дают сладкие и обильные урожаи даже при переменчивой погоде. Агрономы выделили три лучших варианта.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта дыни стоит высадить, чтобы получить максимально сладкие плоды без лишнего ухода.

Самые сладкие сорта дыни для посадки в 2026 году

Агрономы советуют выбирать сорта с высоким содержанием сахара, устойчивостью к болезням и адаптивностью к погодным изменениям. Лучше всего дыня растет на суглинистых и песчаных почвах, давая стабильный урожай даже в неблагоприятных условиях.

Три сорта с аномальной сладостью

Ранняя 113 — быстрое созревание, выраженный аромат, высокая сахаристость, выдерживает перепады температур.

Карамелька — один из самых сладких сортов, устойчив к болезням, обильно плодоносит при минимальном уходе.

Флоренция F1 — гибрид с медовым вкусом, стабильным урожаем и высокой выносливостью в различных климатических зонах.

Почему эти сорта выбирают опытные садоводы

Они хорошо переносят температурные колебания, не требуют сложного ухода и формируют плоды с выраженной сладостью. Такие дыни подходят как для выращивания на огороде, так и для коммерческой реализации.

Преимущества выбора сладких сортов

Сорта с высоким содержанием сахара позволяют получить стабильно сладкий урожай независимо от погоды. Они быстро созревают, дают ровные плоды и легко адаптируются к условиям разных регионов, что делает их универсальными для каждого дачника.

